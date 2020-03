Así es el nuevo y minimalista Explorador de archivos de Windows 10X

Como ya sabemos, Windows 10X es o será la versión de Windows 10 adaptada a pantallas plegables y dispositivos de doble pantalla. Pero, frente a lo que en un principio mostró Microsoft durante su presentación, se han ido uniendo nuevas funciones que muestran que el sistema será más de lo esperado a priori.

Así ha sido el caso de la 'Wonder Bar', hecha oficial por Microsoft, que es una suerte de 'Touch Bar' de Apple, pero que aprovecha la doble pantalla o las pantallas plegables con emojis, herramientas de aplicaciones, etc. Por lo que hemos visto en las fotos publicadas desde Redmond, parece que sus funciones serán muy versátiles.

En este sentido, lo último que hemos conocido ha sido un nuevo Explorador de archivos, del que Windows Central ha mostrado las primeras capturas de pantalla. En ellas puede verse un diseño muy minimalista más propio de lo que habríamos esperado de un sistema para tableta o smartphones de la época de Windows 8 y Windows Phone 8, pero es que quizá es lo que la empresa vuelve a perseguir con el sistema para plegables, pues también serán dispositivos táctiles.

Un explorador con la vista puesta en OneDrive

Como dicen en Windows Central, la interfaz de usuario es muy similar a la web de OneDrive, y es que en principio es una aplicación web con añadidos para integrarse mejor con el sistema. Y si recuerda tanto a OneDrive es porque está centrada principalmente en el servicio propio de almacenamiento en la nube.

Aun así, no estará centrado solamente en el contenido que esté sincronizado con nuestro equipo en OneDrive o solamente en la nube, sino que también permitirá explorar carpetas y archivos locales, como apunta en Twitter, @Matthew4850, que muestra capturas navegando por C: con modo oscuro activado. Centrarse tanto en OneDrive, más que Windows 10X, quizá estrene un enfoque de tener mucha más dependencia en la nube. Es algo que llevamos hablando desde hace mucho tiempo, pero que no ha materializado por el momento.

Eso sí, no hay que perder de vista que este Explorador de archivos está en construcción, y las capturas que vemos no son más que las primeras compilaciones de lo que probablemente llegue con el lanzamiento de la versión estable de Windows 10X. Si quieres probar este nuevo sistema operativo ya, hay ciertas instrucciones y personas que ya han logrado instalarlo.

Imágenes | Windows Central