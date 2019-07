Los bordes redondeados se apoderan de Windows 10, las notificaciones y el centro de actividades también tienen nuevo diseño

Ya han pasado un par de meses desde que les contamos que Microsoft estaba conqueteando un poco con la idea de regresar los bordes redondeados a Windows. En aquel entonces se trataba de solo una aparición fugaz en la interfaz de búsqueda, pero cada vez hay más evidencia de que ese es el nuevo camino que está tomando el diseño de Windows 10.

Esta semana, un descuido de Microsoft reveló por error un nuevo menú Inicio de Windows 10, aunque no debía, una build Insider en versión canary llegó a los usuarios, y ahí pudimos ver que los de Redmond están trabajando en un posible rediseño. Sin embargo, los cambios no solo llegan al menú inicio, sino también el centro de actividades.

Nuevo centro de actividades para Windows 10

Escondida detrás de una entrada en el registro de Windows se encuentra la opción de un nuevo centro de actividades para Windows 10, uno que no solo es algo modular (las notificaciones por un lado y las acciones rápidas por otro), sino que utiliza bordes redondeados.

Captura:Middle__ en reddit

No hay forma de probar este nuevo diseño salvo que hayas instalado la build canary que se liberó por error y que ya no está disponible. Sin embargo, si quieres probar algo que si tienes bordes redondeados actualmente, puedes activar la nueva búsqueda oculta de Windows 10, siempre que tengas la versión 1903 (May 2019 Update) instalada.

Interesting. Control Center isn't dead and is getting a layout for Windows Lite? pic.twitter.com/oU44308NWe — Rafael Rivera (@WithinRafael) July 24, 2019

Esta interfaz aún no está lista para el público en general, ni siquiera está lista para los usuarios del programa Insider, así que podrían estar sujeta a muchos más cambios en el futuro. Es posible que no lleguemos a verlos hasta la primera actualización de 2020, teniendo en cuenta que la próxima versión de Windows 10 será más parecida a un service pack para la 1903.

O, bien podrían ese menú inicio nuevo y este centro de actividades, estar pensados para ese Windows 10 Lite que tanto se rumorea. Lo que sí parece que regresará para quedarse, son esos bordes redondeados.

Captura de portada | Rafael Rivera