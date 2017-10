Con Redstone 4 parece que Microsoft sí se atreverá a rediseñar la interfaz de Windows 10 con más Fluent Design

Noviembre de 2016: nos enteramos que Microsoft trabajaba en su nuevo lenguaje de diseño para Windows 10, de nombre clave Project NEON. Nos emocionamos. Llega mayo de 2017 y oficialmente se anuncia como Fluent Design, nos muestran quizás los cambios en diseño más llamativo a los que se han atrevido con Windows.

Octubre 2017: llega la Fall Creators Update y todos esos cambios de Fluent Design que nos prometieron no se encuentran en casi ningún lado.

Ahora que Microsoft se ha enfocado en Redstone 4, una actualización que se espera sea más grande que la de este otoño, parece que Fluent empieza a cobrar más vida.

Con la próxima gran actualización de Windows podremos esperar ver más cambios en diseño, y actualmente Microsoft está trabajando en llevar Fluent Design al panel de configuración de Windows, como podemos ver en las imágenes.

Filtradas por Rafael Rivera, estás capturas nos permiten echar un vistazo a los nuevos menús con transparencias estilo "material acrílico" que nunca llegaron con la Fall Creators Update. Además de un menú de ajustes mejor organizado y aprovechando mejor el espacio en la ventana.

Settings is much much nicer with that new home layout. Acrylic is coming too, as you'd expect. pic.twitter.com/YPOwyn7mI5