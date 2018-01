Cortana ya no puede identificar la música que escuchas en Windows 10 por culpa de la muerte de Groove

A principios de octubre de 2017 Microsoft tiró la toalla con su servicio de música en streaming, Microsoft Groove estaba muerto y en su lugar la empresa te recomendaba mudarte a Spotify y exportar tu música.

Una vez que llegara el 31 de diciembre de 2017 Groove dejaría de funcionar por completo y solo podrías reproducir la música que hubieses descargado. Ahora, lo que Microsoft extrañamente olvidó mencionar en todo esto, es que Cortana perdería una función en el proceso.

Con la muerte de Groove muere una característica de la asistente virtual de Microsoft que quizás no mucha gente usaba, pero que se ha quedado sin alternativa: la posibilidad de identificar la canción que se escucha en el fondo a través del menú de Cortana.

Las capacidades de reconocimiento de canciones de Cortana se añadieron por primera vez en 2014, funcionaba básicamente como Shazam: click en un icono, Cortana escuchaba y te decía el nombre de la canción que sonaba, además ofrecía un link para ver el disco en la tienda de Microsoft por si querías comprarlo.

El problema ahora es que como Groove ha muerto y ya no hay tienda de música, la función ha sido completamente retirada. Ahora en su lugar verás un mensaje nada sutil que indica que la canción no ha sido reconocida y que el servicio ha sido retirado.

Hi John. What you are seeing is expected. Due to the shutdown of the Groove Music service Cortana music recognition has also been retired.