Este concepto intenta mejorar una de las partes más importantes de la interfaz de Windows: la barra de tareas

Si algo suele causarme tanta alegría como tristeza, son los diseños conceptuales que surgen constantemente buscando mejorar de alguna manera la interfaz de Windows. Incluso las ideas de los mismos diseñadores de Microsoft que la mayoría de las veces se quedan en el tintero porque ese equipo no tiene la decisión final sobre los cambios.

Alegria por las posibilidades que abren, en algunos casos siembran la idea de algo que podría no solo verse sino funcionar mejor; y tristeza, porque la mayoría nunca se hará realidad. Este es el caso del rediseño de la barra de tareas de Windows 10 que propone Samuel Ojeda.

Samuel hizo un trabajo bastante extenso, no solo propone mejoras en la barra de tareas estática, sino en todos sus elementos, desde los botones, al centro de actividades, las notificaciones, los iconos e indicadores, la forma en la que se comporta esta en modo tablet, o cuando la expandimos, o cuando la movemos a un lado.

Parte de sus ideas consisten en traer directamente a la barra algunas de las funciones que ya tenemos en el centro de actividades, pero incluso yendo un poco más allá. La propuesta básicamente imagina cómo sería añadir información o funciones extra cuando presionamos un icono o indicador.

Por ejemplo, cosas como un indicador de progreso en el icono del explorador de Windows cuando estemos copiando archivos, y que al hacer click sobre ese icono la información se expanda. O, quizás ver la lista de dispositivos cuando activamos la función de compartir.

Y aunque quizás en algunas capturas parece que está abarrotando demasiado la barra de tareas, también propone que sea algo personalizable, y que cada usuario pueda elegir que elementos poner o quitar. Y esto ya es así, en ese aspecto Windows 10 te da bastante control sobre los iconos que ves.

Algunas de estas ideas se parecen mucho a cosas que nos dejan hacer sistemas operativos móviles como Android y iOS, y teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos con pantallas táctiles que existen actualmente con Windows 10, quizás el sistema se beneficiaría de algunas de ellas.

Summary of my last article: the action center is now more powerful, intuitive, and consistent with the rest of the OS when in desktop mode. Check my last tweet for more details #Windows #FluentFriday #Microsoft #uidesign #uxdesign pic.twitter.com/zj8uiFzDKE