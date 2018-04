'Fluid Desktop', un diseñador imagina una experiencia Windows 10 más elegante y con más Fluent Design

Sabemos que si dependiera solo del equipo de diseñadores, Windows se vería muy diferente, pero para que estos cambios se hagan realidad deben pasar por un proceso muy largo y al final son los ingenieros quienes deciden si integrar o no lo que hacen en diseño.

Michael West que es también diseñador y le apasiona el tema de la experiencia de Windows en el escritorio, ha publicado una serie de conceptos llevando un poco más allá Fluent Design en Windows 10 y los ha bautizado 'Fluid Desktop'. La verdad es que lucen más que interesantes.

Quizás lo más interesante de todo esto, es que a diferencia de otros conceptos que hemos visto de Windows con diseños novedosos y diferentes, los de West no son demasiado descabellados y quizás están más cerca de ser algo viable y que veríamos en Windows 10 si Microsoft tuviese una pizca más de atrevimiento.

La parte más llamativa de este 'Fluid Desktop' es evidentemente la barra de tareas flotante, es quizás también la más improbable, pero justo por eso es también lo más divertido. West también muestra como se verían en su concepto los nuevos 'Sets', las nuevas pestañas inteligentes que agrupan aplicaciones y que llegarán pronto a Windows 10.

Continuing with the work on Sets—here's a way to transform a regular app window in a tabbed window: a "New Tab" button that's next to the regular window controls that, when tapped, enters Sets mode. pic.twitter.com/PJwd1WYEGL