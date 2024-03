Este periodista dio a Elon Musk el mejor consejo para 'esquivar' lo más odiado al estrenar nuevo PC con Windows. Es muy útil

Durante esta semana hemos visto como Elon Musk ha sido "víctima" de uno de los requisitos que más odiamos todos cuando configuramos Windows desde cero: tener que introducir una cuenta de Microsoft. Esto es algo que transmitió a través de X haciendo referencia a que Microsoft quiere usar tus datos para entrenar su IA y para ello es necesario iniciar sesión.

Musk es encontró con este problema al momento de comprar un nuevo ordenador, y lo cierto es que creó una pequeña guerra a través de X, ya que despertó esta reivindicación de muchos usuarios que no queremos usar una cuenta de Microsoft para usar Windows. Aunque Musk también exige tener una cuenta para ver las publicaciones de X.

X le da la solución a Musk para sortear el inicio de sesión en Windows

Obviamente, los usuarios comenzaron a responder mostrando su indignación igual que sentía Musk, añadiendo también diferentes trucos para poder sortear este impedimento. Pero sin duda ha sorprendido la respuesta que ha dado Zac Bowden, periodista del medio Windows Central, donde le ha dado la forma de pasar este inicio de sesión.

Pulsa en la imagen para acceder a la publicación en X

El procedimiento es realmente sencillo. Lo primero de todo es llegar a la ventana donde se solicita tanto el correo electrónico como la contraseña para iniciar sesión en los servicios de Microsoft. En el campo del correo habrá que introducir 'example@example.com' y como contraseña 'asdf'.

Al tratar de iniciar sesión, el sistema detectará que la cuenta está baneada y por ende volverá atrás para crear una cuenta local. Simplemente, se deberá introducir el nombre de usuario que se quiere tener como puede ser 'Elon' y ya se puede comenzar a trabajar en Windows, pero obviamente sin los servicios de Microsoft.

Al momento esta respuesta se ha vuelto muy popular entre todos los usuarios que han visto una manera de sortear esta limitación que podía no llegar a ser del todo conocida. De esta manera, Musk, si ya ha leído esta respuesta a su queja, va a tener la manera de poder sortear este "impedimento" de usar su nuevo ordenador sin pasar por las exigencias de Microsoft.

Imagen | NASA HQ

