Mi función favorita de Windows 10 y 11 sigue sin estar en Linux y macOS: así la puedes añadir para que te mejore la vida

Allá por 2018, Microsoft le añadió a Windows 10 una nueva función que en su momento llamé el "portapapeles de lujo". Es una cosa tan simple pero tan útil, que no puedo imaginar volver a usar un sistema operativo de escritorio que no la tenga.

Básicamente, en lugar de que Windows recuerde solo el último ítem (texto, imagen, enlace, etc.) que has copiado, ahora puedes activar un historial de portapapeles que recuerda y organiza en una lista en orden cronológico, los últimos 25 elementos que has copiado. Es una verdadera maravilla, pero también es extremadamente poco conocida y más gente se merece aprovechar sus bondades.

CTRL + C y WIN + V

Todos tenemos nuestros atajos de teclado favoritos, pero seguramente los más conocidos del planeta sean Ctrl + C y Ctrl + V. Esa combinación "copiar y pegar" tiene que ser una de las que más usamos frente a un ordenador, y sin embargo, solo Windows le ha dado memoria extendida a ese "copiar" para que nos guarde un historial.

En Windows 10 y Windows 11, si presionamos el atajo de teclado WIN + V tras haber copiado algún elemento, veremos aparecer un pequeño menú emergente con una lista que incluye un largo historial de cosas que hemos copiado antes.

Podemos navegar por esa lista simplemente usando las flechas del teclado, o incluso con el mismo ratón. El portapapeles soporta no solo texto sino imágenes y te muestra una vista previa del segmento de texto o incluso una miniatura de la imagen.

Además de esto, el historial de portapapeles de Windows incluye otras opciones para copiar y pegar rápido, como GIFs animados, emojis, emoticones y símbolos, todo al alcance de un simple atajo de teclado.

Como extra, si usas Android y conectas tu móvil con Windows, podrás sincronizar tus portapapeles entre Windows 10 u 11 y tu móvil Android. El tiempo que algo como esto ahorra cuando lo internalizas, es más que importante, y garantiza 100% una vida un poquitín más feliz frente al ordenador.

Cómo tener un historial de portapapeles en Linux y macOS

Si bien la función como tal no se incluye por defecto en macOS ni en la mayoría de distros Linux populares, sí que hay herramientas de terceros que puedes instalar para obtener una experiencia bastante similar, al menos con respecto al historial de portapapeles, los extra como los GIFs y emojis, me temo no he conseguido alternativa todo en uno para Linux o Mac. Si alguien conoce alguna, bienvenido el dato en los comentarios.

Pasta

En macOS mi favorito es Pasta. Su versión gratuita recuerda los últimos 20 elementos que has copiado, tiene una bonita interfaz y además ofrece vista previa de imágenes y otros tipos de archivos. Una vez que la instalas e inicias comienza a guardar el historial de lo que copias automáticamente, y con el atajo de teclado cmd + alt + v (⌘⌥V) lanzas la cuadricula para seleccionar lo que quieres pegar.

Alternativas a Pesta incluyen opciones como el viejo CopyClip, o el el proyecto open source Clipy.

CopyQ

Para Linux tendría que recomendar algo como CopyQ por su gran cantidad de opciones avanzadas y la forma en la que incluso organiza tu portapapeles en pestañas personalizadas. De hecho es multiplataforma y tiene versiones para Windows y Mac.

Como alternativa podría recomendar Klipper si usas KDE como entorno de escritorio, de hecho, algunas distros lo incluyen por defecto en Plasma, así que es cuestión solo de saber que está ahí. Si usas una distro con XFCE4 es posible que conozcas Clipman, un plugin para ese escritorio que a veces viene o no instalado por defecto en la distro, creo haberlo encontrado en Linux Mint alguna vez.