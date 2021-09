Microsoft ha empezado a echar del Programa Insider de Windows 11 a los beta testers con equipos no compatibles

Si fuiste uno de los entusiastas que decidió instalar una beta de Windows 11 a través del Programa Insider a pesar de que tu equipo no estaba oficialmente soportado, se te acaba de terminar el tiempo para hacer de beta tester voluntario.

Microsoft lo advirtió, cuando tocara lanzar la build estable, esos usuarios no podrían actualizar a Windows 11 y deberían regresar a Windows 10, y así ha pasado. Ahora que se ha anunciado que Windows 11 llegará este 5 de octubre, los Insiders con equipos que no cumplen los polémicos requisitos mínimos ya no son elegibles para recibir la versión RTM de Windows 11.

Gracias por todo y hasta luego

Si tenías esperanzas de que Microsoft te dejara instalar la versión Release Preview de Windows 11, es decir, la última build que se envía a los miembros del Programa Insider y que termina siendo básicamente la versión final estable para todos los usuarios, es hora de abandonarlas porque no sucederá.

Los participantes que no cumplen los requisitos están recibiendo un mensaje en Windows Update que bloquea cualquier próxima actualización informando que por favor instales Windows 10 de nuevo. Obviamente el downgrade debe hacerse de forma manual formateando el equipo e instalando el sistema desde cero.

Esto fue advertido por la empresa cuando se lanzó el Programa Insider de Windows 11, aunque también dijeron que los participantes con procesadores de la séptima generación de Intel ayudarían a evaluar si esos CPUs podrían entrar al final en la lista de soportados. Eso no pasó tampoco... gracias y hasta luego.

Atrás quedaron los días como los de Windows 10 en los que Microsoft quería que todo el mundo instalara el sistema operativo. Con Windows 11 la situación es tan diferente que hasta resulta un poco odiosa.

Microsoft actualizó hace pocos días los requisitos mínimos de Windows 11, aunque lo que hizo fue mayormente reafirmar sus decisiones sobre el hardware soportado. La novedad es que permitirán instalar Windows 11 en equipos no soportados siempre que se haga de forma manual descargando el ISO, y sin recibir actualizaciones ni de seguridad ni de características, a través de Windows Update.