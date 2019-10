Microsoft lanza PowerRename, una práctica utilidad para renombrar archivos y carpetas en lote en Windows 10

Hace poco más de un mes contábamos cómo, tras anunciar Microsoft en la Build 2019 el regreso de los míticos PowerToys, finalmente volvían al sistema, tras haber sido utilidades muy prácticas en la época de Windows 95.

Microsoft liberó el código fuente y algunos PowerToys como FancyZones y Shorcut Guide. La primera sirve para organizar las ventanas mejor y de forma más productiva, mientras que la segunda añade una forma rápida y directa de ver qué atajos de teclado están disponibles. Ahora, Microsoft ha lanzado otra actualización, que trae cambios que se agradecen por lo que añaden a Windows.

Uno de los nuevos programas es PowerRename, con el que podremos renombrar a la vez y en lote archivos y carpetas. Para disfrutar de todo esto, hay que instalar la versión 0.12.0 de los PowerToys, que la compañía de Redmond ha publicado en GitHub con el instalador 'PowerToysSetup.msi'.

Renombrar archivos es más fácil que nunca

Renombrar archivos en lotes siempre ha sido posible en Windows desde la consola o mediante múltiples aplicacioens que existen para dicho cometido, pero Microsoft nunca había aportado ninguna función nativa. PowerRename no es nativa, pero sí se integra de una forma que podemos considerar como tal.

¿Cómo funciona? De forma muy sencilla. Tras instalar el archivo descargado, y al seleccionar archivos en una carpeta o directorio cualquiera y hacer click derecho, aparecerá en el menú contextual una opción llamada 'PowerRename', que al ser pulsada abrirá una ventana donde podremos elegir diferentes opciones de reemplazo de texto.

PowerRename no trae nada que no hayamos visto anteriormente en este tipo de herramientas. Muestra primero una casilla en la que escribir qué se quiere reemplazar, bajo el nombre de 'Search For', y otra con el contenido con el que queremos reemplazar, bajo el nombre 'Replace With'. Así, si entre nuestros archivos está la palabra 'Genbeta' y queremos sustituir por 'GenbetaWebedia', tendremos que escribir en la primera casilla 'Genbeta', algo que reemplazaremos con 'GenbetaWebedia' escribiendo esto último en la segunda casilla.

Por supuesto, la herramienta permite establecer excepciones, como excluir archivos, carpetas, subcarpetas, así como tocar solamente el nombre de los archivos, o solamente la extensión. Como vemos en el GIF de la propia Microsoft, el proceso es rapidísimo, por lo que salvo que requieras renombramientos con opciones más avanzadas, PowerRename parece la opción a recomendar.