Microsoft ya pensaba en centrar los iconos de la barra de tareas hace más de 20 años. La idea no cuajó hasta Windows 11

Con el lanzamiento de Windows 11, Microsoft ofrecía a sus usuarios una barra de herramientas donde los iconos aparecen centrados, al igual que el botón de inicio. Si bien no fue una característica bien recibida por muchos, la idea lleva en el tintero bastantes más años de lo que nos pensamos, habiéndose materializado de forma oficial en 2021.

De esta manera, tal y como muestran desde Windows on Windows en Twitter, los iconos centrados en la barra de tareas fue una idea que se acabó descartando en Longhorn, la build que servía de antesala a Vista. Microsoft quería incluir esta característica en 2002, pero tuvimos que esperar casi 20 años para que la compañía decidiese hacer que esta idea fuese el eje central de Windows 11. Un ejemplo más de lo lentas que son la toma de decisiones en Microsoft.

Un diseño que Microsoft ofreció casi 20 años después

No es extraño que Microsoft tuviese dicha idea rondando en la mente, pues la influencia de macOS y su barra de tareas flotante es algo que a día de hoy siguen manteniendo como núcleo central de su diseño. De hecho, existen pistas de que Windows 12 podría tomar esta idea en un futuro no muy lejano.

En la imagen que podemos ver adjunta vemos lo que sería el diseño de Windows Longhorn en su build 3713, una versión únicamente dedicada a testeo. Esta build data de 2002, y se trataba de una versión que acabó descartando Microsoft para ofrecer más adelante en 2006 Windows Vista.

Como podemos comprobar en la foto, una de las características que presentaba esta versión y que permanecía oculta era la posibilidad de centrar los iconos en la barra de tareas. Un pequeño trozo de historia del que parece que Microsoft no pudo quitarse de la cabeza y que finalmente ofreció a sus usuarios con la llegada de Windows 11.

Sin embargo, a no muchos les gustaba la idea de tener el icono del menú de inicio también centrado. En este sentido, Microsoft echó el freno y también ofreció a sus usuarios la posibilidad de colocar los iconos en la esquina inferior izquierda, una decisión para aquellos a los que no le gustan los cambios. Si quieres hacerlo, en Windows 11 tan solo debes de ir a Configuración > Personalización > Barra de Tareas > Comportamiento de la Barra de Tareas y en 'Alineación de la barra de tareas' seleccionar la opción de 'Izquierda' en vez de 'Centro'.

Cómo centrar los iconos de la barra en Windows 10

Iconos centrados en Windows 10.

Si utilizas Windows 10 y tienes ganas de tener los iconos centrados en pantalla, también lo puedes hacer de forma muy sencilla. Tan solo tienes que seguir los pasos que te dejamos a continuación:

En la barra de tareas haz clic derecho y desmarca la opción de ' Bloquear todas las barras de tareas '.

'. En el mismo menú ve a la opción de 'Barras de herramientas' y añade la de ' Vinculos '.

'. Cuando tengas la barra de 'Vinculos', muévela hasta que quede a la izquierda de los iconos que tengas en tu barra de tareas.

Una vez hecho esto, mantén pulsada la muesca con flechas que aparece al lado de la barra de 'Vinculos' y arrástrala hacia la derecha hasta donde veas que queden bien los iconos centrados.

hasta donde veas que queden bien los iconos centrados. Cuando hayas modificado la posición de los iconos, ya puedes quitar la barra de 'Vínculos' haciendo clic derecho de nuevo en la barra de tareas. También debes volver a marcar la opción de 'Bloquear todas las barras de tareas' para que desaparezcan las muescas.

Aunque como puedes ver no es una opción que Microsoft ofrece de serie en Windows 10, sí podemos aprovechar este pequeño truco para centrar los iconos en la barra de tareas. Si bien no es un diseño a gusto de todos, está bien que la compañía ofrezca la opción a sus usuarios. Y en caso de que no nos guste, siempre podemos depender de aplicaciones de terceros que modifiquen la apariencia.

En Genbeta | La histórica tecla Impr Pant va a sufrir su primer cambio en 37 años en Windows 11: ahora hará mejores capturas de pantalla