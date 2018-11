Microsoft relanza una versión de la problemática October 2018 Update de Windows 10 que soluciona la pérdida de archivos

Tras cinco semanas de larga espera para muchos usuarios deseosos de poder contar con funciones nuevas como el historial de portapapeles o el nuevo sistema de capturas de pantalla, Microsoft ha relanzado una versión corregida del Windows 10 October 2018 Update. El encargado del comunicado para informar de la noticia ha sido John Cable, que ha hecho un repaso a la problemática de la pérdida de datos causada a comienzos del mes pasado, por la cual decidieron retirar la actualización de Windows Update.

El Director de Gestión de Programas también ha aclarado que el nuevo despliegue de la versión 1809 de Windows 10 se debe a haber arreglado el bug más grave del sistema y haber probado la nueva versión de forma extensa, con datos de los Insiders y de otros muchos dispositivos que se habían actualizado. La conclusión a la que han llegado es que "el borrado de archivos ha desaparecido".

El regreso de Windows 10 October 2018 Update será más lento de lo normal, para bien

El nuevo sistema de capturas de pantalla de Windows 10 es de las funciones más útiles y esperadas.

En el anuncio, Cable cuenta que como hacen en el resto de actualizaciones, continuarán estudiando los resultados y el feedback que den los usuarios, y frente al despliegue de la actualización de abril, con la nueva October 2018 Update ya arreglada optarán por un lanzamiento más escalonado y pausado. En ese sentido, el sistema analizará que con la actualización no se van a dar incompatibilidades, y en ese caso informará al usuario de que el proceso puede continuar.

Microsoft aplicará más cautela a las actualizaciones de Windows 10 para evitar incompatibilidades, pero ese no ha sido el problema del October 2018 Update

Si por el contrario se detecta algo que pueda ocasionar un problema futuro, Windows Update no actualizará el sistema hasta que se haya solucionado. Es una buena decisión de Microsoft, y seguro que ayuda a que las actualizaciones generen menos errores, pero los muchos errores con los que ha contado la actualización 1809 no han sido, en principio, causados por los usuarios, sino por bugs no examinados a fondo por los desarrolladores de Windows 10. Si el sistema no actualiza buscando actualizaciones manualmente, cabe la posibilidad de descargar el archivo de imagen aquí.

Pasos para mejorar las actualizaciones de Windows 10

Michael Fortin, Vicepresidente Corporativo de Microsoft, en otro comunicado emitido hoy, ha explicado cómo la compañía trabaja para mejorar la calidad del software, mostrando datos que según él acreditan que la calidad de Windows 10 ha ido mejorando desde su lanzamiento. En concreto, en un gráfico presentado se observa cómo, de acuerdo a datos de Microsoft, Windows 10 se encuentra en mínimos históricos en lo que respecta a incidencias.

La April Update, por ejemplo, es la versión más valorada de Windows 10, con la mayor nota dentro de la herramienta de gestión Net Promoter. Como su compañero, ha comentado que sólo lanzan actualizaciones que no causarán problemas en ciertos dispositivos. Una novedad citada es que ahora utilizan aprendizaje automático para elegir a qué equipos llegan las actualizaciones primero, en relación a incompatibilidades.

Fortin también ha repasado los procesos de testeo del software, que van desde centros externos a la compañía hasta trabajo con los fabricantes de dispositivos, aunque que tras la última oleada de bugs no parece tener mucho efecto positivo.