Multrin es una práctica utilidad que organiza tus ventanas de Windows como pestañas del navegador

La aparición de las pestañas en los navegadores web lo cambió todo en cuanto a productividad. En lugar de tener que abrir muchas ventanas nuevas cuando surfeábamos por la web, ahora todo podía quedar organizado en un mismo lugar. Es algo impagable e imprescindible a día de hoy, sobre todo en casos en casos como los de estudiantes que necesitan recopilar información repasando cientos de webs.

En el escritorio, por el contrario, aún no ha calado. En el Finder de macOS aparecieron hace relativamente poco tiempo y su uso no siempre es intuitivo, mientras que en el Explorador de Windows aún no han aparecido. A nivel de sistema, Microsoft nos maravilló con "Sets" la función con la cual podríamos tener todas aplicaciones (UWP y Win32) bajo una misma pestaña, pero no acaban de aparecer en la versión comercial.

Aunque no de forma tan integrada y resolutiva, Multrin es una aplicación gratuita para Windows que promete hacer lo que esperamos a grandes rasgos de Sets, y que próximamente podría llegar a macOS y Linux.

Organiza mejor todas tus ventanas arrastrando y soltando para ganar productividad

La gestión de ventanas que presenta por defecto Windows es muy buena desde Windows 7 si la comparamos con, por ejemplo, macOS, que requiere de instalar aplicaciones extra solamente para igualar las funciones de Aero Peek. Sin embargo, con Multrin ganaremos una capacidad extra de organizar todo el contenido de la pantalla de nuestro ordenador en una sola ventana.

Mientras llega el anhelado Sets de Microsoft, Multrin es una alternativa decente

Sobre todo, la idea es evitar el desorden en que acaban convertidos nuestros escritorios. Para ello, Eryk Rakowski, su desarrollador, ofrece Multrin, una aplicación basada en Electron (utilizando la base de Chromium) que para acumular las distintas aplicaciones en una solo pide arrastrarlas, algo que resulta tan sencillo como mover archivos de una ventana a otra.

Muchos han sido los usuarios que han pedido a Rakowski una versión para macOS y Linux, a lo que respondió que en pocas semanas también planea versión para el sistema de Apple. Para Linux habrá que esperar más. De momento Multrin está en sus primeros días de vida, y puede presentar fallos, pero el funcionamiento es bueno. Para la próxima versión (0.3.0), también está planeada la llegada del modo oscuro.