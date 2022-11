"Ojalá hubiéramos dejado la barra de tareas en Windows 8": el responsable de su interfaz explica por qué tomó esa decisión

Se ha puesto de moda que los exdirectivos y exingenieros de Microsoft aprovechen sus canales de Youtube, boletines online, intervenciones en Reddit o, sencillamente, sus cuentas de Twitter, para recuperar anécdotas o revivir viejos debates en torno al desarrollo de antiguas versiones de Windows.

En las últimas semanas, ha sido Steven Sinofsky (quien sonara en 2012 como sucesor de Bill Gates sólo para ser despedido fulminantemente a finales de ese mismo año por Steve Ballmer) quien ha empezado a rememorar en Substack toda la intrahistoria en torno al desarrollo del polémico Windows 8.

Y eso, por supuesto, ha vuelto a sacar a la palestra el asunto de su criticadísima interfaz ni-móvil-ni-de-escritorio. Y Jensen Harris, responsable del diseño de experiencia de usuario de Windows 8, ha salido también a la palestra en su cuenta de Twitter.

Ante los muchos usuarios que han estado "criticando la decisión de unir la interfaz de usuario de la tablet al escritorio tradicional de Windows", nuestro protagonista quiere poner las cosas en contexto:

"He aquí un secreto: no fue una decisión, fue un precepto. [...] A lo que me refiero es a que la misión que nos dieron no fue sólo desarrollar una gran tablet".