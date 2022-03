Ni el creador de esta función de Windows 8 sabe por qué sigue en Windows 11 diez años después

El nuevo Windows 11 cambia bastantes cosas en relación con Windows 10, y sin embargo, seguramente sea más lo que conserva de este y de otras versiones anteriores de Windows, tanto en función como en estética.

Curiosamente, una de esas tantas cosas que se quedaron de Windows 8 es la interfaz de la pantalla de bloqueo que pide deslizar hacia arriba para hacer cosas como apagar el PC. Algo que ha detectado Zac Bowden al mantener presionado el botón de encendido de sus ordenadores Surface. Lo divertido aquí es que el creador de esa función le ha respondido que no puede creer que eso siga ahí 10 años después.

Steven Sinofsky, el creador de Windows 8, lo decía hace algunos años: "Es imposible deshacerse de algo en Microsoft". La forma en la que trabajan en la empresa de Redmond y su obsesión con la buena retrocompatibilidad a veces le juega un poco en contra.

Windows 10 es una bestia por dentro con un código que ocupa 0,5 TB y se extiende por 4 millones de ficheros, Windows 11 no es muy diferente y aunque tiene además código nuevo, sabemos que también conserva la mayoría del viejo.

Una de esas tantas cosas es esta pantalla, y a su creador, Yuri Dogandjiev, que sigue trabajando en la empresa pero ahora en Microsoft Teams, le hace bastante gracia el hecho de que algo que creó hace una década siga ahí:

Lol, I built that for Windows 8 like 10 years ago. Can’t believe it’s still in Windows 11 pretty much unchanged. 😂