Pasó 52 semanas modificando su web personal para que funcionara como Windows 10, publicó el código y ahora trabaja en Microsoft

Dustin Brett es un ingeniero de software que lleva solo un mes trabajando en Microsoft. Antes de eso pasó los 12 meses de 2021 creando una web personal que imita la apariencia y funcionamiento de Windows 10 de la forma más cercana posible, pero dentro de un navegador.

El resultado es fantástico, la web funciona excelente, puedes tener un navegador dentro de tu navegador, leer PDFs, editar texto, y hasta jugar Doom. Además, todo el código del sitio es open source y está publicado en GitHub.

daedalOS

La web es completamente responsiva y se adapta a cualquier tamaño de ventana, además puedes redimensionar las ventanas dentro de tu ventana como si fuese Windows

Brett explica que lanzó la primera versión de este proyecto hace más de un año y recibió muy buenos comentarios. Después de eso decidió rehacer todo y empezar completamente desde cero. Durante las últimas 52 semanas es a lo que ha dedicado su tiempo, y el resultado final es algo que ha llamado "daedalOS".

Su objetivo era "simple": convertir su página web personal en un entorno de escritorio web completamente interactivo con la interfaz de Windows 10. La idea es replicar un poco la experiencia de echar un vistazo a su PC.

Dustin dice que básicamente se pasó todo 2021 haciendo esto, y ahora que finalmente se siente lo suficientemente feliz con él, ha decidido publicarlo y reemplazar su antigua web personal con la webapp.

Si bien no puedes hacer cosas como "instalar apps" en ese sistema, puedes arrastrar nuevos archivos a la página y usarlos en algunas de las aplicaciones que hay dentro. Es bastante genial en ese aspecto, y sin duda una web personal bastante llamativa.

El desarrollador dice que si bien no lo hizo como un portafolio, de cierta forma lo es y ofrece una demostración de lo que puede hacer. Sin embargo, también dice que en este momento no está buscando cambiar de trabajo (empezó a trabajar en Microsoft en diciembre), así que en ese sentido no le importa que su web llame la atención.

Brett se dice que invirtió aproximadamente 500-600 horas en el proyecto, y también hizo streaming durante unas 2 o 3 horas cada sábado durante 52 semanas seguidas mientras escribía el código para esto en vivo.