Podrás pasar del modo S de Windows 10 a una versión completa del SO pulsando un botón en la Microsoft Store

Pasar del inminente modo S de Windows 10 a una versión completa del sistema operativo, sin restricciones, parece que será tan sencillo como pulsar un botón en la tienda de aplicaciones, juegos y contenidos de Microsoft.

Así se desprende de la build 17134 de Windows 10 Spring Creators Update o April Update, llamada a ser la última de la esperadísima próxima gran actualización del sistema, y el descubrimiento que Richard Hay ha difundido.

De esta manera se cumpliría lo anunciado por Joe Belfiore, vicepresidente corporativo de Windows, respecto a la gratuidad de la conversión del modo S a las versiones completas de Windows 10. "Si un cliente desea cambiar de modo S, podrá hacerlo sin cargo, independientemente de la edición", aseguró.

"Desactivar modo S", la opción para obtener una versión completa de Windows 10

Here is the "Switch out of S Mode" page in the Microsoft Store on Build 17134. Shows the free switching option that was previously announced. pic.twitter.com/SPT8MS52wB — Richard Hay (@WinObs) 23 de abril de 2018

Los usuarios que dispongan de un equipo Windows 10 con el modo S activado y no deseen continuar con él, sin poder instalar aplicaciones de fuera de la Microsoft Store entre otras restricciones, únicamente tendrán que acceder a dicha tienda, buscar la opción "Desactivar modo S" y pulsar el botón Obtener.

Como podemos ver en la captura de pantalla publicada, no aparece más que el botón, no se muestra ningún precio, no se comunica ningún coste, así que se cumple lo que aseguró Belfiore a principios del mes de marzo.

El cambio, según la descripción, "es unidireccional", por lo que no se podrá volver al modo S en Windows 10 una vez desactivado

Lo que sí hace Microsoft es indicar que el cambio "es unidireccional", con lo que no se podrá volver al modo S una vez que se haya obtenido una versión completa de Windows 10, e informar a los usuarios de las ventajas que la compañía da al modo S. "Si el rendimiento, la seguridad y la tranquilidad son sus principales prioridades, sigue con Windows 10 en modo S", se indica en la descripción de la opción.

Teniendo en cuenta que esta build se espera que sea la definitiva y que la muerte de Windows 10 S como sistema y su renacimiento en modo S se va a producir con esta próxima gran actualización del sistema prevista para este mes de abril (aunque puede que con los retrasos nos vayamos a mayo), resulta del todo plausible que esta haya sido la forma elegida por Microsoft para llevar a cambio la desactivación de la configuración.

