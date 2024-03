Esto es lo que más echo de menos de Windows 10 en Windows 11: un adiós peor que los recortes a la barra de tareas

Desde el lanzamiento de Windows 11, Microsoft ha retirado funciones muy queridas de las anteriores versiones de su sistema operativo mientras traía otras que, inexplicablemente no se encontraban de serie pero sí en Windows 10 y en otras versiones. La barra de tareas y el Explorador de archivos han sido dos de las herramientas más afectadas desde que Windows 11 está con nosotros, tanto para mal como para bien.

No obstante, a pesar de que se critica mucho a Microsoft por no incluir ciertas funciones al Explorador de archivos de Windows 11, yo sigo echando de menos una traída de Windows 10 que se incorporó en la versión 22H2 de Windows 11 y que poco después la volvieron a retirar. Me refiero a la mítica función de “arrastrar y soltar” archivos y ficheros en el Explorador de archivos.

Se fue, regresó y se volvió a ir

Si no sabes a lo que me refiero, básicamente hablo de aquella que nos permitía arrastrar un elemento del Explorador de archivos y poder moverlo hacia una ruta determinada de la barra de direcciones de la parte superior. Esto facilitaba el hecho de mover fácilmente elementos a otra ruta de forma bastante intuitiva y sin la necesidad de copiar el elemento, abrir la carpeta donde queremos soltarlo y pegarlo finalmente.

El archivo no se puede soltar en la ruta específica de la barra de direcciones

Como decíamos, se trataba de una función que no llegó de serie en Windows 11 pero que más tarde, tras muchas quejas, se incorporó en la versión 22H2. Sin embargo, tras la actualización Moment 4 de Windows 11, Microsoft volvió a retirar la función. Es curioso que Microsoft la volviese a retirar, ya que su regreso a Windows 11 se tomó como una gran novedad por parte de la compañía.

Aunque sigo siendo de los usuarios que aprietan CTRL + C y CTRL + V como si fuera un revolver, a veces cuando tenía que indagar profundamente en una ruta con muchas carpetas y quería pasar un archivo a otra carpeta de nivel superior, esta función me ahorraba bastante tiempo.

A pesar de la eliminación de esta función, no todo es malo en la parte del Explorador de Windows 11. Con la llegada de las pestañas a esta región del sistema, el Explorador se ha convertido en una especie de navegador web local, dándonos más libertad a la hora de bucear por carpetas.

Además, el Explorador también fue una de las tareas pendientes en cuanto a diseño. Y es que a partir de la actualización Moment 4, Microsoft añadió una nueva página de inicio con archivos recomendados, un panel de detalles para los archivos y esquinas algo más redondeadas, integrándose aún más en el diseño general del sistema operativo.

Sea como fuere, Microsoft está llevando a cabo una estrategia poco usual en cuanto a la incorporación y eliminación de funciones en su sistema operativo. Entiendo que debe ser difícil tener constantemente a usuarios nostálgicos pidiéndote añadir funciones que se encontraban en otras versiones y que no quieran o puedan adaptarse del todo al cambio, aunque realmente esta ha sido en parte la esencia de Windows: un sistema que se nos antoja familiar y retrocompatible desde que Windows 95 aterrizó al mercado.

