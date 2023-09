La última actualización de Windows 11 vuelve a eliminar una función muy querida en el Explorador de archivos

En el día de ayer Microsoft lanzó la nueva actualización de Windows 11 llamada Moment 4 que cualquier usuario puede instalar de manera opcional. Y pese a que sus novedades nos encantaron, salvo por la ausencia de Copilot, también debemos detectar funciones que costaron mucho que estuviesen en Windows 11 y ahora han vuelto a retirar.

Y es que si eres un veterano en Windows 11 seguro que recuerdas que en su lanzamiento Microsoft apostó por eliminar la mítica función 'arrastrar y soltar' en el explorador de archivos. Pero tras muchas quejas, fue con la actualización 22H2 cuando Microsoft volvió a integrarla bajo el pretexto de que era una grandísima novedad (aunque era ya algo más que conocido por los usuarios).

Windows 11 elimina una función mítica con su última actualización

La actualización Moment 4 destaca precisamente por integrar un explorador de archivos con un diseño renovado que al estar diseñado con WinUI con una nueva página de inicio que muestra archivos recomendados, un panel de detalles para los archivos y esquinas más redondeadas. Pero en la barra de direcciones también tenemos cambios que no han terminado de gustar.

Y es que la barra de direcciones ahora permite reconocer carpetas locales y que estén almacenadas en la nube, y mostrar el estado de un archivo en Drive (por ejemplo cuando se está subiendo). Pero aunque todo esto sea novedoso y en pro del usuario, también hemos detectado que no se pueden arrastrar archivos y soltarlos en la barra de direcciones para poder moverlo cómodamente.

Esta función es realmente útil cuando tienes dos carpetas y quieres mover un archivo de una a otra rápidamente. Simplemente, se tenía que coger el documento, llevarlo a la ubicación en la barra de direcciones donde quieres llevarlo y soltarlo. Una forma sencilla que te ahorra tener que trabajar con dos pestañas o dos ventanas del explorador de archivos para mover un simple documento.

Pero esta posibilidad de mover elementos rápidamente entre una ruta de carpetas ya no es posible. Ahora, si quieres hacer este movimiento aparecerá una señal de prohibido encima del documento. Y Microsoft confirma que efectivamente esta nueva barra de direcciones no es compatible con la función 'arrastrar y soltar', debido a que no dió tiempo para integrarlo con este nuevo explorador. Deberemos esperar a ver si en futuras actualizaciones vuelve esta función que algunos echaremos de menos.

