La última beta de Windows 11 ya deja crear y etiquetar carpetas en el Menú Inicio. Se parece más a un iPad que a Windows 10

Microsoft anunció hace poco muchas de las grandes novedades que llegarán a Windows 11 con su primera actualización, una que se espera para otoño de 2022. Entre esas novedades estaba la posibilidad de crear carpetas en el Menú Inicio para incluir varios iconos de aplicaciones en ellas, algo que sí se puede hacer en Windows 10.

Es una función bastante útil que tiene varias semanas en el canal Dev del Programa Insider, y que acaba de mejorar un poco más con la opción de etiquetar las carpetas de tal forma que recuerda mucho a iPadOS.

Windows 11 sigue saldando cuentas pendientes en pequeños pasitos

Puedes arrastrar iconos del Menú Inicio encima de otros para incluirlos en una carpeta

Una de las principales críticas el nuevo Menú Inicio en Windows 11 es la falta de personalización y el espacio desperdiciado. Por defecto se anclan las apps más usadas y los documentos más recientes. Si no quieres ver documentos recientes, puedes quitarlos de ahí, pero el espacio no se llena con más iconos, simplemente queda un espacio en blanco desperdiciado.

El menú es fijo, no se puede ampliar como el de Windows 10, tampoco muestra acceso a las carpetas del sistema como toda la vida, es algo que debes activar de forma manual desde la Configuración. Y, a pesar de verse mejor (en mi opinión) con los nuevos iconos y no con baldosas, no podemos controlar todo lo que sale ahí, ni crear carpetas para tener más accesos valiosos a mano.

Todo esto ha sido solucionado en las versiones preliminares del Programa Insider. Ya se pueden mostrar iconos de apps en todo el menú, se pueden crear carpetas, y esas carpetas se pueden renombrar. El proceso es casi exacto a lo que hacemos al crear carpetas en la pantalla de un dispositivo móvil con iOS o Android.

La sensación que me ha dado es una de ser más parecido a lo que ofrece un iPad que a lo que ofrece el propio Windows 10. Este tipo de cambios pequeños son parte de esos detalles que tanto descuidó Microsoft con el lanzamiento inicial y que poco a poco parecen ir tomando más en cuenta.

La próxima versión de Windows 11 pinta como una que valdrá mucho más la pena instalar, hasta parece que incluirá las ansiadas pestañas en el Explorador de archivos. Incluso es posible que este tipo de mejoras de calidad de vida del sistema lleguen antes, después de todo, Windows 11 ha estado recibiendo pequeñas nuevas funciones junto a sus actualizaciones acumulativas recientes.