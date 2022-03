Windows 11 tendrá una importante función que se prometió para Windows 10 pero nunca llegó: pestañas en el Explorador

Microsoft ha liberado estos días una compilación nueva para Insiders de Windows 11. Como siempre hacen desde Redmond, escribieron un artículo contando las novedades que llegan al programa para usuarios del cada anillo. Sin embargo, la función más importante que han incluido esta vez se ha quedado escondida, y no es otra que la posibilidad de contar con pestañas en el Explorador de archivos de Windows 11.

File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq

Desvelada por Rafael Rivera en Twitter, no es una función cualquiera. Desde hace años, la comunidad le pide a Microsoft que incluya la posibilidad de tener esta posibilidad para tener "varias ventanas en una". Es algo que a Apple le costó también mucho tiempo integrar en el Finder, y que Microsoft llegó a mostrar con 'Sets', que en su momento se consideró el futuro de la multitarea, porque además de pestañas en el Explorador, las llevaba a todo el sistema.

Here's how the overflow looks. pic.twitter.com/7JyNrKvsCJ