Las últimas actualizaciones acumulativas de Windows 10 están causando reinicios aleatorios y forzados a algunos usuarios

El pasado martes 13 (no podía traer mucho bueno) de agosto, Microsoft lanzó su ya típica actualización Patch Tuesday para el mes de agosto, que incluía actualizaciones acumulativas para las versiones Windows 10 May 2019 Update y October 2018 Update, entre otras. Últimamente, las actualizaciones de Windows 10 han funcionado mejor que desde octubre hasta principios de año, pero no parece estar siendo el caso con esta última oleada.

Según están informando algunos usuarios a través de los foros de Microsoft y Reddit, las actualizaciones acumulativas están fallando al instalarse, con mensajes de errores genéticos como 0x80073701 y 0x800f0982. Pero que una actualización menor no se instale no es tan problemático como que lo haga y haga funcionar al equipo antes de estar instalada, o directamente quede inusable por lo que provoca.

Reinicios aleatorios, el mal mayor de las actualizaciones de agosto

Según hemos podido conocer a través de los canales citados y por un familiar, algunos equipos que han recibido e instalado las actualizaciones acumulativas de Windows 10 de agosto están sufriendo un problema de reinicios aleatorios.

Un usuario en Reddit menciona que tras sufrir un pequeño cuelgue, el equipo se reinicia de forma automática y sin realizar una exigencia mayor. No se trata de que el sistema ejecute un reinicio de los que cierran automáticamente las aplicaciones y piden guardar lo pendiente en programas donde se haya trabajado, sino que la actualización está produciendo reinicios forzosos sin pedir ningún tipo de permisos.

Algunos usuarios cuentan que pasa en la actualización 1809, pero la mayoría cita a la 1903 (May 2019 Update) como la versión donde los parches acumulativos han producido más estragos. No existe un patrón claro entre los usuarios que han experimentado problemas. Mi familiar los ha sufrido en una instalación limpia y reciente de Windows en un portátil sin modificaciones, mientras otros mencionan que ha podido ser el overclock realizado a sus PCs de escritorio como la posible causa.

En cuanto al momento en que se producen, hablábamos de reinicios aleatorios, pues no hay un patrón reconocible entre casos. Mi familiar asegura que le ocurre en cualquier momento, sin aviso, y solo tras haber actualizado. Otros usuarios hablan de reinicios cuando la carga de trabajo del procesador es alta.

En cualquier caso, no parece algo muy grave, pero es bueno conocer que estos errores pueden darse con las últimas actualizaciones, sobre todo para no perder ningún avance que se haya podido producir mientras se trabajaba. Habrá que esperar a un parche del parche o a ver si Microsoft reconoce el problema y ofrece alguna solución o informe con qué causa el problema.

