Versiones de pago no autorizadas de aplicaciones de código abierto pululan libremente por la Microsoft Store

La Microsoft Store, anteriormente conocida como Windows Store, sigue arrastrando viejos problemas conocidos desde hace tiempo. Uno de ellos, el que supone la venta no autorizada de aplicaciones de código abierto, vuelve a ser noticia tras la publicación de un contundente hilo titulado "No utilices Microsoft Store" en el foro The Portable Freeware Collection.

"Este es un problema en curso"

"Este es un problema en curso", comienza el tema, "Microsoft Store está plagado de versiones comerciales de imitación". El autor de la publicación, el usuario Webfork, lista varios ejemplos y uno de ellos llama especialmente la atención: el de las aplicaciones de pago o con compras integradas que replican la aplicación de código abierto ScreenToGif para, naturalmente, sacar un beneficio.

Podría estar permitido, pero no lo está

ScreenToGif es una aplicación sencilla a la par que potente de la que hemos hablado con anterioridad en Genbeta. Como su nombre indica, podemos crear con ella gifs a partir de lo que se ve en nuestra pantalla, grabándola. Pero también es posible hacerlo con la webcam o convirtiendo vídeos alojados en nuestro equipo.

Y lo mejor de todo es que es gratis y de código abierto. La licencia de la aplicación contempla los usos comerciales de la misma, su copia, su liberación... pero, como en tantos otros casos, es imprescindible atribuir e incluir la licencia. Justo lo que no hacen las aplicaciones que la copian.

Por un lado encontramos Screen Recorder & Webcam Recorder, presentada como gratuita y que avisa de la presencia de compras integradas (concretamente se requiere el pago de 2,99 dólares por emplear la función de guardado); y por otro Screen Recorder Plus For Windows 10, la cual está a la venta por 29.99 dólares, aunque mientras escribimos este artículo se encuentra de oferta temporalmente a 1,99 dólares. Ambas pertenecen a un mismo desarrollador, winuwp.

Lo primero que hace una de estas aplicaciones después de ser instalada es pedirnos una valoración en la Microsoft Store

Hemos probado la que se ofrece gratuita y, como se apunta en el foro que las ha señalado, no encontramos por ningún lado referencia a ScreenToGif ni a su licencia. En cambio, nada más iniciarla una vez descargada e instalada a través de la Tienda de Microsoft, lo primero que hace es pedirnos una valoración en el repositorio de aplicaciones de los de Redmon. Una estrategia que, visto sus más de dos centenares de opiniones y su valoración de 4,1, les surte efecto.

Según el usuario que las ha difundido, ha informado a Microsoft del problema, pero casi un mes después de haberlo hecho todavía no ha observado ningún movimiento por parte de la compañía. "Otros han informado de que han pasado mucho tiempo en llamadas de soporte técnico para no conseguir nada", asegura.