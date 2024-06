Win + C es un atajo de teclado maldito de Windows: ha vuelto a perder sus funciones

Microsoft ahora mismo tiene un claro objetivo que pasa por potenciar la inteligencia artificial dentro de sus ordenadores con Copilot. La llegada de la IA hizo que Microsoft decidiera implementar una nueva tecla dentro de los teclados para poder "invocar" a la inteligencia artificial.

Ahora mismo Copilot está llegando a muchos dispositivos (a diferencia de Copilot+PC que solo estará disponible en unos equipos muy concretos). Para poder acceder a Copilot hasta ahora se tenía que pulsar el atajo de teclado Windows + C, pero tal y como ha informado Ars Technica, este atajo vuelve a confirmarse que está maldito.

Windows + C se perpetúa como un atajo maldito

Esta publicación ha detallado que ahora mismo la estrategia de Microsoft pasa por eliminar la posibilidad de usar Windows + C como atajo de teclado para acceder a esta funcionalidad. Una de las razones que se esgrimen para poder eliminar esta función es precisamente el hecho de implementar una nueva tecla en los teclados para acceder a Copilot.

Pero esto es un gran problema. Son muchos los dispositivos que van a poder usar Copilot, pero que no van a tener un teclado que cuente con esta tecla extra. Ahora mismo, la solución que se plantea es asignar nuevamente esta función a través de KeyBoard Manager PowerToy para que Windows + C haga este tipo de acción que está alojada en Windows + Shift + F23 y que no es nada cómodo.

Pero lo verdaderamente interesante es que se confirma que Windows + C es un atajo de teclado maldito, ya que ninguna de las funciones asignadas se puede mantener en el tiempo. Para entender su historia nos tenemos que remontar a Windows 8 donde se usaba Windows + C para acceder al menú Charms y en Windows 10 se asignó al acceso directo a Cortana.

Todos sabemos que el resultado de ambas funcionalidades no salió demasiado bien al terminar discontinuadas. Esto hace que este atajo se haya convertido en un auténtico 'meme' al no afianzarse en ninguna función concreta. Y además todas las que pasan por ahí acaban en un cubo de basura como ya hemos visto. Ya estamos deseando ver cuál será la siguiente función que estará relacionada con este atajo maldito.

