Así ha evolucionado la web de los okupas del metaverso, donde la gente especulaba con terrenos en un mundo paralelo hace un año

Hace un año nos sorprendió cómo en la web Next Earth, una plataforma alemana que ofrece una copia del Planeta Tierra dividido en parcelas de 100 metros que están a la venta, basada en Blockchain (en los NFT), la gente estaba especulando con terrenos y, curiosamente, llevando ese mundo a una copia casi real de la tierra.

Sorprendía cómo la gente estaba invirtiendo dinero en los centros de las ciudades y dejando la España vaciada, también vaciada en el metaverso. La idea con la compra de parcelas virtuales es la de especular dentro del mundo inmobiliario del metaverso.

Especulación con la vivienda, pero en el metaverso

Es decir, el objetivo sería contar con propiedades en ese mundo virtual y paralelo para poder, en el futuro, conseguir dinero con asuntos como la publicidad. Es decir si, por ejemplo, alguien quiera poner un anuncio publicitario en tu parcela, por donde pasarán, o eso se espera, muchos avatares virtuales. Lo curioso es que la gente se ha estado gastando dinero en ello y los precios han crecido enormemente si quisieras comprar aho.

Para que te hagas una idea: en la Calle Independencia de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, el precio del terreno ha crecido más de un 2.000% desde que se crease la web. La persona que es dueña de este lugar lo compró a finales de 2021 por 200 dólares y ahora lo vende por cerca de 2.500. Nada nuevo, es como que la historia se repite, pero esta vez en un mundo paralelo que existe online.

Los creadores de esta web la denominan como el metaverso web3 con más propietarios.

Lo que no sabemos es si esto se ajusta a las expectativas que esta Web 3.0 tenía en sus inicios (y los inversores tenían) o se ha quedado a medio gas. Lo que sí llama la atención es que calles céntricas de la capital de España hayan sido compradas a mediados finales de 2021 y no haya grandes pujas más recientes, lo que sí hace pensar que, en realidad, ha sido una burbuja que pinchó. Fuera de la capital, en localidades más pequeña de la Comunidad de Madrid ves que hay muchos terrenos para comprar.

Novedades de 2023

Aunque tecnologías como el metaverso o el NFT no son el boom que parecía que serían hace un año (tenemos el ejemplo de Meta que hasta se cambió el nombre en esta dirección y que por ahora nos tiene a la espera de sorprendernos y los NFT que han perdido enormemente su valor y han sido usados para importantes estafas o se ha enfrentado a problemas técnicos), la web sigue en pie y se ha subido a la última ola tecnológica: la inteligencia artificial.

Next Earth acaba de anunciar el lanzamiento de Next Earth AI Labs. Denomina a esto como un estudio de emprendimiento de Inteligencia Artificial que tiene como objetivo crear la primera generación de aplicaciones impulsadas por IA en el metaverso, basadas en su plataforma Next Earth Operating System (NEOS). El lanzamiento de los primeros proyectos de IA de Next Earth AI Labs está previsto para el primer trimestre de 2023.

Ahora, bien, ¿qué quieren decir estas palabras que suenan tan rimbombantes? Va a combinar la IA con soluciones web3 descentralizadas y su tecnología NFT. De ahí quiere crear una vida digital justa para todos en el metaverso, basada en la propiedad de las identidades digitales y "una redistribución justa de la riqueza creada". Las compras siempre con su token nativo, NXTT. Sigue sonando rimbombante en su descripción sin saberse qué puede salir de ahí.

El lanzamiento de Next Earth AI Labs se produce apenas unas semanas antes de que la plataforma lance su conjunto completo de API y su renovado portal para desarrolladores. El objetivo de Next Earth,según dicen ellos, es ser una puerta de entrada entre web2 y web3 para de desarrolladores y empresas.