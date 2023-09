La banca apuesta por meter a sus trabajadores en oficinas, incluso a la fuerza, también en España: un amplio resumen al panorama

Si 2022 se caracterizó primero por una gran renuncia de los trabajadores que quisieron apostar por lugares de trabajo donde encontrar mejores condiciones y luego por los despidos masivos, en el entorno laboral, 2023 podría ser el año en el que las empresas decidieron meter a sus trabajadores en las oficinas (sobre todo apostando por modelos híbridos, al menos hasta ahora). Empezado, curiosamente por las empresas tecnológicas.

En estos meses, las big tech han anunciado su apuesta por un modelo en el que se combinan tres o cuatro días de presencialidad en la oficina y uno o dos de trabajo en remoto.

Otro de los sectores empeñado en meter a la gente en la oficina son los grandes bancos y entidades financieras, con epicentro en Wall Street con firmas como Citigroup, Bank Of America, Barclays, Deutsche Bank o Morgan Stanley.

La banca se pone estricta

Estas empresas han comenzado a exigir a sus empleados la vuelta a sus escritorios. Aunque ya hay mandatos a este respecto que datan de 2021, hay empresas que ahora se están poniendo más estrictas (como pasa con las tech, teniendo a Amazon como el más claro ejemplo).

Por ejemplo, desde Morgan Stanley, James Gorman, director ejecutivo, dijo en junio de 2021 que "si puedes ir a un restaurante en Nueva York, puedes venir a la oficina y te queremos en la oficina” y también lanzaba una advertencia, pidiendo a la gente de vuelta cuanto antes.

Otras de sus palabras: Gorman aseguró que no vería con buenos ojos a los empleados que quisieran realizar su trabajo de forma remota desde lugares como Florida o Colorado, destacando que quienes quieren obtener un sueldo propio de Nueva York deben trabajar allí.

Este año, la misma empresa se puso más seria viendo que mucha gente no cumplía el mandato: "esta no es una elección de los empleados”, decía el director ejecutivo de Morgan Stanley afirmando que los empleados no pueden simplemente elegir trabajar de forma remota.

Trabajar en oficina a tiempo completo

Además de los modelos híbridos, en este sector hay muchas empresas que han pedido ir a la oficina todos los cinco días de la semana. Por ejemplo, En abril, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dio marcha atrás en la política de trabajo híbrido del banco al ordenar a sus ejecutivos de más alto rango que regresaran a la oficina cinco días a la semana.

El mes pasado, Bloomberg informó que Goldman estaba una vez más tomando medidas enérgicas contra los rezagados en el regreso a sus despachos. El informe hablaba de una ofensiva dirigida principalmente a los trabajadores administrativos, que tienden a apoyar a los empleados que generan ingresos, como banqueros y comerciantes, que vienen cinco días a la semana desde hace algún tiempo.

Hablando de todo esto hay que tener en cuenta que podría haber un precio que pagar si las empresas son demasiado estrictas con sus solicitudes de regreso a la oficina. La firma de consultoría empresarial Deloitte encuestó recientemente a 700 profesionales de servicios financieros: desde nivel gerencial hasta liderazgo senior justo debajo de la alta dirección.

De los que trabajan en casa al menos parte de la semana, el 66% dijo que dejarían su puesto actual si los enviaran a la oficina cinco días a la semana. Mucho se ha hablado del riesgo de perder talento exigiendo volver a las oficinas y este es un ejemplo más.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, ha dicho a The Economist que "entiendo completamente por qué alguien no quiere viajar una hora y media todos los días" y que, por tanto, eso tampoco significa que tengan que tener un empleo aquí”.

Situación de la banca en España

La banca en España también está implementando modelos de trabajo híbrido en sus plantillas. Unicaja es de las más estrictas y desde julio de 2023 todos sus empleados están obligados a ir a las oficinas sin opción de jornada híbrida o teletrabajo. Destacó de hecho por ser la primera gran empresa en anular el teletrabajo completamente.

La entidad malagueña tenía en marcha un proyecto en pruebas en 2022, por el que permitía a parte de los empleados de los servicios centrales poder trabajar a distancia 15 días al trimestre.

El BBVA está apostando por un modelo de jornada flexible en función del puesto, permitiendo que algunos de sus empleados puedan mantener el modelo de teletrabajo durante toda la jornada. La empresa decía a comienzos de 2022 que el teletrabajo se implantaba de forma definitiva y hace unos días anunció que apostaba por el modelo híbrido con "un mínimo de un 60% del tiempo presencial y un máximo de un 40% en remoto".

El Banco Santander anunció en verano de 2022 que iba a permitir a su plantilla en España teletrabajar 16 días cada trimestre, por lo que el gigante de las finanzas en España ya lleva tiempo con una amplia apuesta por la oficina.

