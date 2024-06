Si buscas teletrabajo, esta lista de Forbes te muestra vacantes en grandes empresas tecnológicas

Desde que en 2022 las empresas comenzaran a empeñarse en las vueltas masivas a los despachos, muchas personas se han ido resistiendo de diferentes maneras a cumplir con los mandatos. Y las empresas han ido imponiendo presión de diferentes formas, incluyendo ultimátums y controles, como hemos visto de la mano de grandes empresas.

Hay gente que directamente ha buscado o está en busca activa de nuevos trabajos para conseguir mantener el teletrabajo. En Genbeta ya hemos compartido webs que pueden ser muy útiles a este respecto. Hemos visto una web ideal con una estupenda hoja de cálculo con cientos de startups que buscan contratar online; otra que es una mina de trabajos en remoto; incluso una centrada solamente en Europa.

Hoy vamos a recuperar un listado realizado por la revista Forbes, especializada en negocios, con "no pocas compañías" que ofrecen puestos de teletrabajo sin importar desde dónde trabajes. Este reconocido medio ha recogido, según sus palabras ofertas de teletrabajo. Aquí también añadimos los enlaces. Son vacantes de administración, desarrollo, RRHH o marketing.

Plataforma de desarrollo Gitlab

Gitab es una plataforma de desarrollo con IA que tiene más de puestos de trabajo en remoto para diversos perfiles: ventas, marketing, producto, experiencia de usuario, ingeniería, seguridad, administración, RRHH y legal. Incluso tienes un buscador para que puedas buscar lo que se adecúa a tu especialidad.

Buffer, firma de marketing

Buffer está especializada en marketing para redes sociales y en su web destacan cuáles son los beneficios laboral para atraer talento. Busca roles remotos para programadores front-end y back-end, e ingenieros / ingenieras de software en general, como puedes ver en su web.

Automattic, la empresa tras WordPress

Esta empresa que se encuentra detrás de reconocidas webs como WordPress o Tumblr ofrece pruebas pagadas y tiene diversas vacantes. No utilizan software para escanear currículums, pero garantizan en su sitio web que un ser humano real (ya sea gerente de contratación o reclutador) lo revisará. La empresa te permite determinar tu propio horario y completar la prueba en el horario que más te convenga.

Toggl y el control de rendimiento

Toggl es una empresa creadora de temporizadores de control de rendimiento. Buscan a diferentes perfiles tecnológicos que puedan llevar a cabo sus tareas de forma online.

Kona, la IA que usa Slack

Kona es una inteligencia artificial que usa Slack destinada a echar un cable a los jefes de equipo y también busca personal. Necesitan, sobre todo, personal experto en ingeniería de software. Ofrece buenos beneficios laborales que resaltan en su web para atraer el talento.

On The Go Systems y su equipo de 40 países

On the Go Systems busca desarrolladores y expertos en experiencia de usuario e interfaces pero también gente experta en marketing. Estos son los puestos de On The Go Systems que hay disponibles. La empresa presume de tener una plantilla muy variada de gente de muchísimos países.

Dollar Flight Club: vacantes y prácticas

DFC "ayuda a más de 2 millones de viajeros a navegar por el mundo de forma más inteligente con nuestras publicaciones en medios digitales y productos de viaje", según explica su propio perfil de LinkedIn. Su grupo de marcas está diseñado para ayudarlo al "viajero moderno, a navegar por el mundo de manera más inteligente a través de boletines y productos". La empresa presume de dar mucho tiempo libre.

