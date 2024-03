El Gobierno tiene un 'Google Maps' que te dice el precio del alquiler en tu calle o donde quieres mudarte

Hace casi cuatro años, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana presentó el 'Índice alquiler de vivienda', una herramienta online que nos permite consultar de manera visual cuáles son los precios de referencia a la hora de alquilar en los diferentes puntos de la geografía española.

"El objetivo", afirma su página web, "es dar transparencia al mercado del alquiler de vivienda, que ha estado caracterizado por un déficit de información oficial". No ha servido de mucho para moderar los precios, aunque siempre queden las subastas de la Agencia Tributaria. Desde hace poco, también contamos con un simulador que te informa del precio máximo al que puedes alquilar.

¿Cómo funciona?

La web permite consultar precios medios relativos a diferentes niveles territoriales: sección censal, distrito, municipio, provincia y comunidad autónoma. Utilizando fuentes de información tributaria (IRPF) y datos catastrales, "se ofrecen datos anuales basados en cerca de 2 millones de testigos de arrendamientos de vivienda".

Cuando accedemos a la web del Índice, el visor por defecto está situado a nivel de sección censal, áreas que suelen tener un tamaño aproximado de entre 1.000 y 2.500 residentes (excepto en pequeños municipios). En el caso de querer consultar ámbitos territoriales mayores, tenemos que acceder a los enlaces que aparecen bajo el mapa: "Acceso a visor por [distritos / municipio / …]".

Si hacemos clic en alguno de los ámbitos territoriales en cuestión, aparecerá un desplegable con información sobre las características de las viviendas en la zona (al menos, de las usadas para recopilar la información del índice, que nunca serán todas las disponibles en la zona).

No te pierdas entre tanta cifra: el dato 'Cuantía M' del desplegable es el que muestra el precio semanal del alquiler

Así, dividiéndolas en viviendas colectivas y unifamiliares, se nos expondrán las cuantías mensuales y superficies medias de dichas viviendas, así como las situadas en el rango del percentil 25 y 75 (dicho en otras palabras, la media del 50% más barato de las viviendas y la del 50% más caro). También se muestra la información sobre la renta media de los residentes en las mismas.

En el caso de los niveles territoriales superiores (provincia y CCAA), bajo el visor de mapa, veremos sendos enlaces que nos darán acceso a una tabla en PDF con los datos en que se basa la visualización.

Problemas con los datos

Datos atrasados. En El Confidencial recogían declaraciones de empresas del sector inmobiliario que reconocen no usar este índice "por una cuestión de desfase": por su naturaleza, procedente de la información tributaria, los datos siempre están dos años por detrás del mercado. Lo que nos muestra es una instantánea del mercado del alquiler de 2021.

Datos no declarados. Eso también significa que gran parte de los datos del mercado (incluso del de 2021) no aparecen recogidos en el Índice: según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, se estima que cerca de un 40% de los propietarios de viviendas alquiladas no declara estas rentas.

Áreas vacías. "¿Por qué existen algunos 'vacíos' de información en algunas secciones censales, distritos o municipios? Se debe a que en estas zonas no existe una muestra suficientemente representativa para ofrecer la información sobre el alquiler".

CCAA excluidas. Al tratarse de una explotación de fuentes tributarias […] se ofrecen datos del territorio fiscal común, con lo que se exceptúan las comunidades autónomas del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra".

Factores no tenidos en cuenta. Además, el índice tampoco diferencia entre viviendas reformadas o no, amuebladas o no, etc. …por lo que su capacidad para guiar al potencial inquilino a la hora de negociar precios se reduce.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2023.

