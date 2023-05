El enorme cabreo de Bill Gates al intentar (y no conseguir) instalar Windows Movie Maker. Acabó pidiendo ayuda

"Me decepciona bastante comprobar cómo ha ido reduciéndose la usabilidad de Windows". Así comenzaba Bill Gates un e-mail enviado el 15 de enero de 2003 a Jim Allchin, vicepresidente de la División de Plataformas de Microsoft, y con copia a varios directivos más de la compañía.

Gates no hablaba en abstracto ni de oídas, sino por una experiencia reciente y de primera mano:

"Permitidme que os cuente mi experiencia de ayer"…

Las aventuras y desventuras de Gates

"Decidí descargar Moviemaker y comprar el paquete Digital Plus, así que fui a Microsoft.com. Tienen un espacio de descargas, así que allí me fui".

Gates prosigue contando cómo las cinco primeras veces que intentó acceder a la web para descargar la famosa (y abandonada) aplicación de edición básica de vídeo "se agotó el tiempo mientras trataba de abrir la página de descarga". A la sexta (y tras ocho segundos extra de espera) fue la vencida y logró acceder a la web.

Pero se dio cuenta de que "este sitio web es tan lento que es inutilizable". Y tras descubrir que lo que buscaba no estaba entre las primeras 5 descargas, tuvo que consultar las otras 45.

"Estos 45 nombres son totalmente confusos. Logran que cosas como 'C:\Documents and Settings\billg\My Documents\My images' parezcan inteligibles. Y encima no están filtrados según el sistema [operativo] en que me encuentro".

Gates sigue relatando sus desventuras a los directivos de Microsoft, destacando que ni siquiera le sirvió intentar acotar los resultados por categoría ('Medios') o por término:

"Escribí moviemaker. Nada. Escribí movie maker. Nada".

"Así que me di por vencido", prosigue explicando Gates, quien optó por enviar un correo electrónico a Amir Majidimehr, responsable de la División de Medios Digitales de la compañía.

"Le dije '¿dónde está esta descarga de Moviemaker? ¿Existe?'. Entonces me contestaron que usar la página de descarga para descargar algo no era algo que hubieran visto venir.

"Me dijeron que fuera al botón de búsqueda de la página principal y escribiera 'movie maker' (¡no 'moviemaker'!)".

Sí, Gates parecía estar convencido de que el nombre correcto del programa que nos ocupa era 'Moviemaker', todo junto. Y se equivocaba.

Eso hizo Gates. Y volvió a experimentar la lentitud de su web. Y justo cuando pensaba que estaba a punto de ver el botón de descarga…

"[Me encontré con algo que es] como un rompecabezas que tienes que resolver. Me dijo que fuera a Windows Update y hiciera un montón de conjuros".

"Esto me pareció completamente extraño. ¿Por qué debería tener que ir a otro lugar y hacer un escaneo para descargar Moviemaker?".

¿No resulta satisfactorio descubrir, dos décadas después, que el jefe de Microsoft se hacía exactamente las mismas preguntas que sus usuarios?

"¿Qué crees que hago todo el día? Enviar correos electrónicos como este"

Resumiendo: Gates hizo caso y se fue a Windows Update: "Windows Update decide que necesito descargar un montón de drivers. No una vez, sino varias veces. […] Luego hice el escaneo. Esto tomó bastante tiempo y me dijeron que era crítico que descargara 17 megabytes de cosas […] etiquetadas de la manera más ESPANTOSA posible".

"Así que lo descargué. Esa parte fue rápida. Luego quise llevar a cabo una instalación. Esto supuso 6 minutos y la máquina estaba tan lenta que no pude usarla para nada más durante este tiempo. ¿Qué demonios pasa en el PC durante esos 6 minutos? Eso es una locura".

Esperad, que con lo que viene ahora vais a aplaudir:

"Luego me dijo que reiniciara mi máquina. ¿Por qué debería hacerlo? Reinicio todas las noches, ¿por qué debería reiniciar en ese momento? Así que lo reinicié sólo porque insistía en que lo hiciera".

¿Veis? Lo que yo decía.

"Así que volví a Microsoft.com y miré las instrucciones. Tengo que hacer clic en una carpeta llamada WindowsXP. ¿Por qué tengo que hacer eso? Windows Update sabe que tengo Windows XP. Aparecen un montón de cosas confusas, pero una de ellas es Moviemaker. Así que hago la descarga. La descarga es rápida, pero la instalación tarda muchos minutos. Es increíble lo lento que es".

En ese momento, una ventana le avisa de que tiene que descargar también Windows Media Series 9. "Lo hago. Las instrucciones no me indican qué hacer. No tengo ni idea de qué hacer". Finalmente, logra descargarlo e instalarlo:

"Así que ahora creo que voy a tener Moviemaker. Voy a mi lugar de agregar/quitar programas para asegurarme de que está ahí. No está".

"¿Qué hay? La siguiente lista de basura: Microsoft Autoupdate Exclusive test package, Microsoft Autoupdate Reboot test package, Microsoft Autoupdate testpackage1, Microsoft AUtoupdate testpackage2, Microsoft Autoupdate Test package3".

Bueno, esa lista en concreto nunca me apareció a mí cuando usaba Windows XP, así que no sé si ahí está hablando retóricamente o no. No descartaría nada. Pero, atentos, que esto no ha terminado:

"¿Alguien decidió tirar a la basura la única parte de Windows que era utilizable? El sistema de archivos ya no es utilizable. El registro no es utilizable. Esta lista de programas era un lugar sano, pero ahora está todo cagado. Pero eso es sólo el principio de la mierda. En la lista hay cosas como 'Windows XP Hotfix ver Q329048 para más información'. ¿Qué es 'Q329048'? […] Menudo lío. Y Moviemaker sigue sin aparecer en ningún lado. Así que renuncio a Moviemaker y decido descargar el paquete Digital Plus".

Es entonces cuando aparece un formulario para que introduzca "un montón de información personal". Lo introduce todo, la web decide que ha escrito algo mal y le anima a volver a intentarlo. "Por supuesto, ha borrado la mayor parte de lo que he escrito". Y así cinco veces.

"Así que después de más de una hora de locura y de hacer mi lista de programas basura y de estar asustado y de ver que Microsoft.com es un sitio web terrible… no he ejecutado Moviemaker y no tengo el paquete Plus".

"La falta de atención a la usabilidad que representan estas experiencias me deja alucinado. Creía que habíamos tocado fondo con los Lugares de Red de Windows o los mensajes que recibo cuando intento usar 802.11 (¿no os encanta ese mensaje del certificado raíz?)".

"Cuando lo utilice de verdad, estoy seguro de que tendré más opiniones al respecto".

Cinco años después, cuando este e-mail había salido ya a la luz, Gates declaró en una entrevista "¿Qué crees que hago todo el día? Enviar correos electrónicos como ese, ese es mi trabajo. De eso se trata. Estamos aquí para mejorar las cosas".

Imagen | Creada por Marcos Merino mediante IA (Mage.space)

