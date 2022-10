Frente a los haters, entre los adolescentes triunfa una nueva red social: Gas, donde solo vale ser majos

Gas es una red social que se ha creado pensando en personas adolescentes, también menores de edad y que tiene el objetivo de ofrecer interacciones limitadas y que esas interacciones tengan un caracter positivo.

Llegó al mercado hace unas semanas, en agosto de este año y The Wall Street Journal la ha bautizado como "la aplicación de moda ahora mismo" (y es que ha llegado a ser hace unos días en la más descargada de entre las gratuitas de la App Store en Estados Unidos, a pesar de estar solo disponible en parte del territorio).

Desde su lanzamiento, los usuarios han descargado la aplicación más de medio millón de veces, según informó The Wall Street Journal, citando a Data.AI. Esto es mucho si tenemos en cuenta que la aplicación sólo está disponible en 12 estados del país norteamericano. Gas dice en su página web que su presencia en más lugares aumentará con la capacidad de sus servidores, pero no se sabe hacia dónde se ampliarán estos servicios que por el momento no encontramos en España.

Cómo funciona Gas

Para preservar mejor con quién se relacionan los menores en Gas se pueden crear listas de amigos y en cuanto a privacidad explican que los datos de ubicación solo se usan una vez durante el registro y promete que la información no se almacena en los servidores.

Frente al imperio Meta que ofrece redes sociales que pueden afectar de forma negativa al autoestima y a la salud mental de los menores (y la misma Facebook lo sabe), Gas solo permite interacciones positivas. Ahora la pregunta es: ¿cómo se consigue esto?

Gas permite a los estudiantes de secundaria votar sobre los atributos positivos de los demás. Gas plantea a preguntas donde hay diversas opciones para responder. Son preguntas sobre gente de su escuela o instituto. Les permite votar, por ejemplo, sobre la persona más bella que han conocido o sobre el compañero o compañera de clase que nunca teme meterse en problemas.

Nuevas ideas de app

El creador de Gas ya creó antes otra red social que acabó siendo adquirida por Facebook, como explica en su propio perfil de Twitter. Esta, vendida en 2017, era tbh, un servicio de mensajería anónima para adolescentes.

Gas se une con su concepto a nueva tendencia en las aplicaciones de redes sociales que buscan escapar de lo que ya tenemos: hate, filtros o desinformación. Otro ejemplo de una app super conocida ahora entre la gente joven es BeReal, que sólo permite publicar una vez al día y que escapa de las caras y cuerpos falseado por los filtros de Instagram o de TikTok.

Otro ejemplo de los gustos de la Gen-Z es Poparazzi una red social antiselfies y antiediciones. Por su parte, Dispo trajo de nuevo al concepto de las redes de Meta que para compartir y ver fotos tienes que esperar hasta el dñia siguiente.