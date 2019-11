Google y Apple claudican ante Putin: sus mapas muestran a Crimea anexionada... aunque solo si se ven desde Rusia

Crimea es en la actualidad, políticamente hablando, un territorio disputado entre Ucrania y Rusia. En la práctica, sin embargo, esta península del este de Europa se encuentra bajo el control ruso. Y las autoridades buscan que se note.

Cinco años después de que fuese anexionada, con condenas y sanciones internacionales incluidas, el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, inauguró hace unos meses un puente sobre el estrecho de Kerch que la une por carretera —y próximamente por vía férrea— con la región rusa de Krasnodar.

En Rusia, Crimea forma parte del territorio ruso en Google Maps y Apple Maps; en el resto del mundo la ambigüedad mandan

Y también un lustro después de la crisis desatada en Ucrania tras la caída del mandatario Víktor Yanukóvich después de las protestas del Euromaidán, con la posterior intervención militar rusa, la península de Crimea forma parte de Rusia en Google Maps y Apple Maps. Eso sí, siempre que estos servicios de mapas sean consultados desde Rusia; en el resto del mundo la situación es distinta.

Crimea es Rusia para Google y Apple, aunque solo en territorio ruso

"Crimea y Sebastopol aparecen ahora como territorios rusos en dispositivos de Apple", anunció este miércoles la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, en un comunicado citado por BBC. Concretamente en Apple Maps y en la aplicación del Tiempo. Si uno de los 450 diputados de este poder legislativo ruso accede a Google Maps y busca Crimea o Sebastopol se encontrará con el mismo resultado: la otrora península ucraniana forma parte de Rusia.

Sin embargo, estas mismas aplicaciones consultadas desde fuera de Rusia no muestran a Crimea exactamente como parte de Rusia. ¿Por qué? Porque los cambios observados en territorio bajo dominio de la administración dirigida por Putin obedecen a la legislación rusa, la cual tipifica como delito penal etiquetar a Crimea como territorio ucraniano. Apple y Google no han querido arriesgar.

Apple y Google han obedecido la legislación rusa que tipifica como delito penal etiquetar a Crimea como territorio ucraniano

Así se ve Crimea en Google Maps desde España: no se considera un territorio ruso más, pero tampoco un territorio ucraniano. Además, la 'frontera en conflicto' solo aparece en el lado de Ucrania y la capital de la península no se atribuye a ningún país.

Si hacemos la prueba de buscar Crimea en Google Maps desde España, por ejemplo, encontramos la imaginativa solución que implementan los de Mountain View cuando nos encontramos frente a territorios en disputa o con graves conflictos políticos en curso: fronteras discontinuas e indefinición.

Más allá de Rusia, Crimea tiene una frontera parcial con Ucrania y sus ciudades no son atribuidas a ningún país

En el caso de esta península oriental europea, Google ha optado por mostrar una línea discontinua como frontera, su forma de señalar un área disputada, aunque solo en la zona que linda con Ucrania. Entre Rusia y Crimea nada se interpone en los mapas de la compañía. Esta frontera especial es la misma que podemos encontrar en enclaves como Palestina, Abjasia u Osetia del Sur. Una forma de evitar tomar parte en conflictos fronterizo y geopolíticos.

Es interesante también ver la indefinición respecto a las ciudades de este lugar. Si buscamos una ciudad al azar en el buscador de Google Maps, la plataforma nos muestra su nombre, la división territorial a la que pertenece y, por último, el país. Con Sebastopol y otras ciudades de Crimea, esto no es así: estos núcleos poblacionales no son atribuidos a ningún país. La reacción de Ucrania no se ha hecho esperar y, en relación a los cambios en Apple, el ministro de Asuntos Exteriores, Vadym Prystaiko, ha acusado a los de Cupertino de "burlarse de su dolor" al haber cedido ante Rusia.