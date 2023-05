“Con GPT-4 puedes ganar 1.000 euros al día sin hacer nada”: qué hay detrás de estos mensajes en redes sociales

Que los chatbots con inteligencia artificial pueden aligerarnos nuestros quéhaceres diarios personales y profesionales no es un secreto (siempre y cuando sepas usarlos bien) y solo con ello, ya nos ayudan a mejorar la productividad. Pero hay quien ve en la IA la panacea, una herramienta que te permite hacerte rico prácticamente con cuatro prompts y siguiendo al pie de la letra sus respuestas. ¿Cuánto hay de verdad en estos mensajes sobre enriquecerse con GPT-4?

GPT-4, hazme rico: lo que pasó después te sorprenderá

Desde que ChatGPT-3.5 vio la luz, hemos visto esta idea unas cuantas veces. A decir verdad, cada vez con más frecuencia, lo que irremediablemente hace que impacte menos porque ya no es la novedad: más inteligencias artificiales y más personas con la aspiración de enriquecerse con ellas sin apenas esfuerzo. Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Jackson GreatHouse Fall, un tipo que el pasado 14 de marzo le puso 100 dólares encima de la mesa a GPT-4 y una misión: ganar tanto dinero como fuera posible con inversiones y un negocio online.

El resumen de sus andanzas pasan por hacer una web de marketing de afiliados encontrando el nicho de mercado adecuado y un nombre resultón (Green Gadget Guru), comprar un dominio barato, generar contenido, optimizar el SEO, inversiones en publicidad en redes. Tras esta primera fase donde se funde su presupuesto inicial, entra en la segunda: crear otra web de afiliados, esta vez valiéndose de la creación de un web como servicio de suscripción.

Mientras tanto, lanza un repositorio de GitHub para quien quiera replicar su experimento y GPT-4 le sugiere aumentar la plantilla para que alguien gestione la web (candidatos no le faltan) y su imperio empresarial sea más pasivo si cabe. La historia sigue con la creación de una comunidad llamada Makeshifts para compartir ideas de creación tecnológica, NFTs, más de 100.000 seguidores en una semana (ahora mismo en 133.200). ¿Y el dinero? Desde hace tiempo que Fall no da cifras de dólares y sí de seguidores. Este punto es importante.

Jackson GreatHouse Fall no fue el primero ni tampoco el último en aspirar a ser millonario con GPT-4. Otra historia de promesas de éxito es la de Greg Isenberg, que pidió al chatbot de OpenAI llegar a un millón de seguidores en TikTok en 30 días. En realidad, la cifra y el periodo dan un poco igual: la idea es hacerse viral.

Los primeros pasos de GPT-4 pasan por un vídeo de presentación con su reto, especializarse en un nicho, participar en desafíos virales que sean tendencia, proponer colaboraciones con TikTokers de su segmento, generar vídeos cortos de consejos, usar efectos y sonidos que estén de moda en la red social...hasta aquí, nada verdaderamente disruptivo que no haga otra gente (y que cualquier usuario y usuaria de TikTok con cierta capacidad de análisis y experiencia podría recomendarte).

El proyecto comenzó el 13 abril y para ir sobre seguro, ya ha pasado de sobra el periodo estipulado para el reto y Greg Isenberg no se acerca ni un poquito a esa cifra: en el momento de escribir estas líneas tiene 1.840 seguidores en su perfil de TikTok. Eso sí, los primeros días consiguió que medios tecnológicos de primer nivel mundial como Mashable se hicieran eco de su idea.

Que no te engañe sus cifras en TikTok porque no le ha ido del todo mal en otras redes sociales: en Twitter tiene 337 mil seguidores, publicita su empresa para optimizar SEO y su nuevo proyecto, consistente en una comunidad para la creación de bots con IA.Además saca lecturas como 'Don't: Build product and then build community Do: Start with community, then build product', lo que viene a significar: no construyas un producto y luego hagas una comunidad. Mejor empieza una comunidad y luego crea un producto.

Cuando lo que más importa del prompt a GPT-4 es que suene grandilocuente

Los de Jackson GreatHouse Fall y Greg Isenberg son solo dos ejemplos que constituyen la punta del iceberg de cómo hacerse millonario con GPT-4 haciendo lo mínimo y los dos esconden la misma letra pequeña: la clave en ambos casos es lograr notoriedad a través de la publicidad gratis. Conseguir la atención de los medios es crucial, porque así llegan los seguidores, lo que genera interés de marcas (que pueden hacer colaboraciones), potenciales inversores y curiosos interesados en colaborar gratis (lo que constituye una inversión en mano de obra).

¿Es GPT-4 elaborando el proyecto empresarial que parte con Green Gadget Gurú y la estrategia de contenidos respectivamente el responsable de ese eventual éxito? No de forma directa, pero sí es el reclamo para atraer dinero mediante otras vías. Es probable que ni Fall ni Isenberg tuvieran como objetivo final que GPT-4 les permitiera ganarse la vida de forma directa, sino que esto fuera una consecuencia del ruido generado. Antes de la inteligencia artificial ya había gente que te contaba cómo ganar dinero de forma pasiva donde más que ver sus proyectos en marcha, lo que veías eran sus lucrativas formaciones.

Ojo, esto no significa que siguiendo las respuestas del chatbot tarde o temprano vayan a conseguir hacerse millonarios o virales en TikTok (ya hemos visto que desde luego, no en 30 días), pero hace falta algo más: en el primer caso a Fall le ha tocado reformular prompts y cambiar de estrategias y en el segundo, es necesario otras virtudes como la constancia y el carisma. Y volvemos al principio: GPT-4 es una gran ayuda para mejorar la productividad y puede monetizarse su uso, pero parece no ser suficiente (al menos, sin apenas esfuerzo) para que sea el equivalente a que te tocara la lotería.

Portada | Captura de pantalla Twitter de Jackson Greathouse y foto de Alexander Grey en Unsplash

