Hay un truco para ver archivos de Google Drive que no son tuyos. Tras probarlo me he encontrado hasta exámenes de universidad

Google Drive se ha convertido sin duda en el almacén por excelencia para todos nuestros archivos en PDF o también editables para poder trabajar en grupo con otras personas. Y aunque creemos que los archivos están aquí a salvo, la realidad es que cualquier curioso va a poder visualizarlos si no los tienes bien configurados.

Entre las opciones que se pueden encontrar en Google Drive destacan los distintos modos de visualización. En el caso de que esté configurado como privado, únicamente se van a poder consultar desde la cuenta de almacenaje. Pero el problema está en tenerlos 'públicos', ya que cualquiera va a poder acceder a ellos, e incluso sin tener el enlace en su poder.

Un comando de Google para ver archivos en 'Drive' fácilmente

El truco se centra en el buscador de Google donde vamos a poder buscar palabras en sitios concretos. Y es que en la barra de búsquedas, además de escribir las frases típicas cómo puede ser 'Cómo solicitar una ayuda', también hay espacio para diferentes comandos para filtrar las búsquedas.

Uno de estos comandos es 'site:' seguido del sitio web donde quieres buscar una palabra concreta. Automáticamente, el resultado de búsqueda mostrará únicamente el acceso al sitio web que hayas indicado y donde se encuentre el resultado de la búsqueda.

Esto se puede trasladar a Google Drive para ver archivos que incluso no son tuyos, pero que son públicos. Para ello simplemente te tienes que ir a Google y escribir 'Site:drive.google.com' y seguido a esto la palabra a buscar. Automáticamente, se cargará un listado de diferentes archivos en Drive que pueden no ser tuyos, pero que están públicos. Personalmente, he hecho la búsqueda con 'Site:drive.google.com examen' y me he encontrado muchos exámenes de diferentes centros educativos y universitarios.

Esto es algo que puede ser un auténtico juego para la gente más curiosa que quiere probar lo que se puede encontrar de manera abierta en Drive. Pero la realidad es que es un aviso para que todos seamos conscientes de revisar las opciones de visualización de nuestros archivos. Siempre hay que revisar que son privados o que únicamente se pueden visualizar con un enlace. Porque de lo contrario, se van a poder indexar en los resultados de Google.

