He visto el nuevo catálogo de Max, y ahora pienso que la subida de precio de HBO Max tiene sentido, aunque hay cosas que nunca cambian

Esta semana Max ha aterrizado finalmente en Estados Unidos, siendo el siguiente intento de Warner y Discovery por ofrecer una plataforma unificada y actualizada con una gran apuesta por el contenido en 4K. Tras el abandono de HBO Max, la app se ha actualizado automáticamente en los televisores y dispositivos de los usuarios (a excepción de algunos usuarios que la han tenido que instalar manualmente) mostrando nuevo diseño y propuestas que animarán a dar el salto a uno de sus tres planes.

Si bien se nota que hay un gran esfuerzo detrás por ofrecer una experiencia mejorada y acorde a los estándares actuales de calidad, Max se pasó al lado oscuro diversificando su oferta en varios planes y haciendo que los usuarios tengan que pagar un sobrecoste si quieren disfrutar de contenido en 4K. La buena noticia es que por fin existe una oferta en esta resolución que merece la pena.

Una apuesta mucho más amplia en contenido 4K

HBO Max nunca ha ofrecido al usuario una lista extensa de títulos en 4K. De todo el contenido que ofrece, solamente 48 de ellos disponen de versión en 4K (según datos ofrecidos por JustWatch), contando tanto películas como series. Además, si filtramos por series, solo 5 de ellas están en 4K actualmente: 'The Last of Us', 'Juego de Tronos', 'La Casa del Dragón', '¡García!' y la docuserie de '100 Years of Warner Bros.'.

La plataforma no era muy distinta en Estados Unidos, ofreciendo una cantidad similar de títulos en esta resolución. Sin embargo, tras la llegada de Max, la compañía se ha puesto las pilas en este aspecto y al menos es de agradecer que si el usuario tiene que pagar un sobrecoste por acceder a contenido en 4K, se note que haya habido un esfuerzo detrás.

Max incrementa su apuesta por el 4K, aunque el usuario tendrá que pagar más. Imagen: JustWatch

Si le echamos un vistazo a todo el contenido en 4K que ofrece Max, la plataforma dispone ahora de un total de 227 títulos, de los cuales 88 de ellos son series de televisión. Y esto es solamente el principio, pues la compañía ha prometido que eventualmente la lista irá creciendo hasta los más de 1.000 títulos en 4K. Es curioso que series como 'Succession' se pueden reproducir en 4K en Max pero en España nos tenemos que conformar con 1080p a través de HBO Max.

Max ha debutado en Estados Unidos con tres planes: 'Ad-Lite', 'Ad-Free', y 'Ultimate Ad-Free'. Aquí la plataforma se presenta en un plan con títulos en 1080p y con publicidad, otro prácticamente igual pero sin publicidad, y uno enfocado en ofrecer títulos en 4K. Si bien en España HBO Max solamente se ofrece a través de un único plan sin anuncios, todo indica a que las cosas cambiarán a partir de 2024, año en el que se espera que la nueva plataforma aterrice en nuestro país.

Si nos fijamos en el último de sus planes, además de esa gran apuesta por el 4K, también tendríamos que pagar un sobrecoste por disfrutar de Dolby Atmos y Dolby Vision. Además, también se incrementa el número de dispositivos que pueden reproducir de manera simultánea y también el número de descargas. Junto a ello, los usuarios del plan más completo también tendrán contenido exclusivo como los estrenos de cine.



MAX 'AD-lite' MAX 'AD-FREE' MAX 'ULTIMATE AD-FREE' DISPOSITIVOS EN STREAMING SIMULTÁNEO 2 2 4 PUBLICIDAD Sí No No Resolución 1.080p 1.080p 4K HDR No No Dolby Vision máximas descargas offline 0 30 100 sonido 5.1 5.1 Dolby Atmos Contenido exclusivo con estrenos (Harry potter, juego de tronos...) No No Sí precio Mensual: 9,99 dólares Anual: 99,99 dólares Mensual: 15,99 dólares Anual: 149,99 dólares Mensual: 19,99 dólares Anual: 199,99 dólares

Que el usuario tenga que pagar un sobrecoste por disfrutar de contenido en 4K, teniendo en cuenta que hoy día los usuarios disponen de más televisores en dicha resolución que nunca en sus hogares es para no creérselo. Sin embargo, ya que los usuarios tienen sí o sí que pasar por el aro en Max para ver títulos en 4K, al menos esta vez parece que la apuesta es bastante fuerte.

Así pues, Max toma el camino que ya cogió Netflix en su día. Y es que la última mencionada dispone actualmente de cuatro planes, aislando su contenido 4K en su plan Premium. Plataformas como Prime Video o Disney+ son las únicas del grupo de grandes servicios de streaming que todavía no han caído en esta estrategia. Aunque Disney+ por su parte sí ha lanzado un plan alternativo más barato y con anuncios que, tras su estreno en otros territorios, no tardará demasiado en aterrizar en España.

A pesar de las mejoras, hay cosas que no cambian

Si bien queda clara la gran apuesta de Max, hay cosas que nunca cambian. Y es que estamos hablando del tercer intento por ofrecer una experiencia adecuada en su aplicación. La compañía ya anunció que la aplicación se actualizaría automáticamente una vez llegado el momento. Sin embargo, varios testimonios de usuarios indican lo contrario, afirmando además que la aplicación en Apple TV ha empeorado, abandonando el reproductor nativo de tvOS por otro que no ofrece compatibilidad con la sincronización de fotogramas ni ajustes de HDR, entre otras características. Parece que si no se actualiza automáticamente, los usuarios tendrán que descargar Max manualmente y desinstalar la anterior app. Además, HBO Max sigue apareciendo en la App Store junto a Max, generando confusión entre los usuarios.

Otra duda que tenemos en España es si la aplicación llegará oficialmente a dispositivos con Fire TV. Como bien sabes, HBO Max no se encuentra en la tienda de Amazon, por lo que los usuarios tienen que toparse con métodos alternativos para tener la app de HBO Max en su dispositivo Fire TV. En Estados Unidos esto no es así, y si bien HBO Max ya se podía instalar de forma oficial, ha ocurrido lo mismo con Max, por lo que tendremos que esperar a su lanzamiento en España para saber si este tema se ha solucionado.

