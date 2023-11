Hemos probado Amazon Luna y su servicio de juego en la nube tiene potencial para triunfar, aunque aún le falta camino por recorrer

El juego en la nube es algo que acabó expandiéndose considerablemente con la llegada de Google Stadia, un servicio que prometía ofrecernos la posibilidad de jugar desde cualquier dispositivo compatible y sin necesidad de un PC con exageradas especificaciones técnicas, ya que los juegos se ejecutaban en los propios servidores de Google.

Plataformas para jugar vía streaming han existido desde hace muchos años, pero tras la gran apuesta de Google y Xbox, más empresas fueron sumándose a este nuevo negocio. Quizás fue ese cuestionable modelo de negocio y una mala gestión por parte de la compañía lo que hizo que Stadia desapareciera, pero eso solo ha dado más ventaja a sus competidores, quienes parece que sí han encontrado un hueco apacible. Entre ellos se encuentra Amazon Luna, que lleva desde 2022 en Estados Unidos y no ha sido hasta este momento cuando el servicio ha aterrizado en España.

En este artículo te contamos qué nos ha parecido el servicio tras tiempo probándolo y si merece la pena Amazon Luna. Nuestra experiencia ha consistido en probar durante un tiempo el servicio Luna+ tanto en PC como en un dispositivo móvil en una conexión de 1 Gbps simétrica y cable Ethernet en el caso de PC. Como la experiencia que tengamos dependerá de nuestra conexión a Internet, es posible que tu experiencia de juego sea distinta según tu conexión y dispositivos utilizados.

Qué es Amazon Luna y cuánto cuesta

Si no tienes ni idea de lo que es Amazon Luna, básicamente se trata de una plataforma en la que tendremos acceso a toda una biblioteca de juegos para poder ejecutarlos a través de la nube. Esto significa que nuestra experiencia de juego dependerá de una conexión estable a Internet y nada más. En su catálogo podemos encontrar juegos disponibles de forma gratuita para los miembros de Amazon Prime o podemos suscribirnos al servicio Luna+, que tiene un coste de 9,99 euros al mes y nos ofrece un catálogo ampliado de juegos (también hay prueba gratuita de 7 días).

Por otra parte, también contamos con la opción de suscribirnos a un canal adicional de juegos. De esta forma, si tienes una suscripción activa de Ubisoft+, también podrás jugar a sus juegos desde Amazon Luna. Jackbox Games es otro canal de suscripción, que tiene un coste de 4,99 euros al mes y nos ofrece otra serie de títulos para disfrutar desde la plataforma de Amazon.

Amazon Luna es un servicio al que podemos acceder desde un dispositivo Fire TV, una tablet con Fire OS, PC, iOS, Android y algunas Smart TV de Samsung y LG. Lo curioso de todo es que ni en PC ni en dispositivos móviles contamos con una app oficial, por lo que la única forma de acceder desde estos dispositivos es por medio de la página web.

Además de la plataforma, la compañía también ofrece un mando optimizado para jugar en Luna, al igual que hizo Google con su mando de Stadia. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de probar el mando, pero nuestro compañero José García de Xataka sí nos ha ofrecido unas primeras impresiones en su artículo.

Una interfaz sencilla de utilizar y rápida

La plataforma es bastante intuitiva y de rápido acceso. En nuestras pruebas, tan solo hemos tenido que esperar unos segundos hasta vincularnos a un servidor y poder ejecutar el juego en la nube. La interfaz es muy sencilla de utilizar, y también tenemos un overlay al que podemos acceder rápidamente mientras jugamos para configurar el mando, e iniciar streaming desde Twitch.

Esto último es importante, ya que Amazon no ha desaprovechado la oportunidad de integrar Twitch en Luna, pudiendo hacer streaming directamente desde Luna y emitir en Twitch. También podremos ver a algunos creadores de contenido en la página principal de cada juego en Luna para echarle un ojo a cómo se ve el juego.

Otra de las características interesantes de Amazon Luna es su función de ‘Couch’. Esta opción nos permite jugar a títulos en cooperativo a través de Internet, por lo que si un juego dispone de modo de pantalla partida o de múltiples jugadores en local, podrás jugar con tus amigos sin necesidad de jugar desde el mismo equipo.

Apartado técnico mejorable, pero una experiencia de juego sin muchos problemas

Entrando de lleno en el apartado técnico del servicio, cabe destacar que Amazon Luna nos permite jugar a una resolución máxima de 1080p y 60 fotogramas por segundo. Desde el panel de configuración podemos pasar a 720p en caso de que encontremos problemas de imagen o conexión para obtener una experiencia algo más estable.

Si bien Amazon tiene el músculo suficiente como para ofrecer a sus usuarios el juego en 1440p o 4K, lo cierto es que los usuarios deberán de conformarse por el momento con una resolución máxima de 1080p, lo que puede que no sea suficiente si estás acostumbrado a resoluciones más altas.

Devil May Cry 5 ejecutado en Amazon Luna desde PC

Los juegos que se encuentran en el catálogo de Amazon Luna son ports de PC. No obstante, aquí hay truco, y es que aunque sean versiones de PC, dentro del juego no tenemos opciones para modificar el apartado gráfico.

Amazon quiere que sus usuarios se centren en jugar y no trastear en las opciones de vídeo del juego, algo que sí podemos hacer desde GeForce Now. De esta manera, la calidad del juego ha sido optimizada para ejecutarse correctamente en los servidores de Amazon, por lo que lo más seguro es que no cuentes con la posibilidad de obtener la mayor fidelidad gráfica en el juego desde Luna (obviando el hecho de que estamos jugando en la nube).

Control ejecutado desde Amazon Luna en PC

Según afirman desde Amazon, podrás ejecutar Luna de forma estable a partir de una conexión de 10 Mbps. Nuestra experiencia de juego en PC ha sido relativamente buena. Obviando la resolución, obtuvimos una experiencia estable en cada uno de los juegos que hemos podido probar. Estos fueron Devil May Cry 5, Team Sonic Racing, Resident Evil 2, Control y otros tantos.

Tal y como hemos matizado antes, en PC hemos jugado mediante una conexión de 1 Gbps y cable Ethernet para la mejor experiencia de juego. Si bien la conexión era estable, los defectos de bitrate eran palpables y el input lag, a pesar de notarse, no suponían un problema tan grave como para dejar de jugar. Con sus más y sus menos, este tipo de problemas son a los que tendremos que enfrentarnos en cada plataforma de juego en la nube, por lo que mientras no nos dificulte demasiado la experiencia de juego, nos podemos dar con un canto en los dientes.

Para los juegos que necesitaban mando, hemos conectado uno de Xbox, pudiendo jugar sin ningún problema. El mando se vinculó inmediatamente y fue reconocido por el servicio de forma instantánea. Eso sí, si utilizamos un mando que no sea el de Luna, no nos beneficiaremos de su tecnología Cloud Direct, la cual desde Amazon afirman que obtendremos un input lag mucho más bajo.

Si no tienes ningún mando, puedes usar su mando virtual desde la app para móviles y utilizar tu teléfono como mando para jugar a Amazon Luna. Esto lo podrás hacer si accedes a Luna desde cualquier dispositivo, incluyendo PC y televisores. Funciona a través de WiFi, por lo que no necesitas Bluetooth para la conexión. El mando virtual funciona realmente bien, y en nuestras pruebas hemos comprobado un input lag menor que con el mando físico de Xbox.

Resident Evil 2 desde un teléfono Android con un mando Razer Kishi acoplado

La experiencia ha sido notablemente distinta al jugar en un teléfono móvil. En nuestro caso hemos jugado en un OnePlus Nord 2 con un mando Razer Kishi conectado. Si bien no tuvimos problemas para acceder a la plataforma, nuestra experiencia jugando no fue todo lo bien que quisimos, ya que al depender de una conexión WiFi y no cableada, experimentamos ligeros problemas de lag y cortes en determinados momentos.

Aunque la experiencia fue notablemente inferior en un móvil, lo cierto es que al ser una pantalla más pequeña y contar con los beneficios de una pantalla OLED con un buen nivel de brillo, las imperfecciones de imagen causadas por el bitrate eran bastante menos notables que en PC. Si no fuese por el input lag, tendría serios problemas para identificar si estaba jugando en la nube o a un título nativo.

Un catálogo de juegos que debe crecer sí o sí

Quizá el aspecto más negativo del servicio hasta el momento es su catálogo de juegos. Y es que si bien su catálogo de juegos gratuitos no es gran cosa, tampoco hay grandes cambios en su servicio de suscripción de pago. Tenemos algún que otro título destacado como Devil May Cry 5, Batman Arkham Knight, algunos juegos de Yakuza, Alien Isolation y otros tantos, pero de momento no hay una variedad que nos impacte como para querer mantener el servicio.

Con la ayuda de Ubisoft+ la cosa tampoco cambia drásticamente, aunque al menos tendremos la opción de jugar a títulos de primer nivel de la compañía, siempre y cuando estemos suscritos al servicio.

También hay otros títulos que podemos comprar directamente desde Amazon Luna, como algunos títulos de Ubisoft. En lo que respecta a los juegos de esta compañía, comprar los juegos desde Luna significa que, además de poder jugarlos desde la plataforma, también podremos ejecutarlos en nativo desde el launcher de Ubisoft. De esta manera, lo que obtenemos es una licencia del juego en PC, por lo que al menos es una opción bastante más acertada que la que ofrecía Stadia, servicio que te obligaba a pagar y jugar solamente desde su plataforma.

Desde el servicio contamos con la posibilidad de vincular también nuestra cuenta de Epic Games para sus juegos, aunque en este caso de momento solamente podemos jugar a los títulos de Epic Games que estén disponibles en el catálogo de Amazon Luna, como Fortnite (que además se incluye en Prime Gaming).

Luna es una plataforma de juego en la nube más, aunque su evolución determinará su supervivencia.

Amazon Luna tiene el potencial de crecer si sigue expandiendo su catálogo de juegos y cuente con acuerdos con distintas compañías de videojuegos. Lo ideal sería acercarse más al modelo de negocio de GeForce Now, ya que de esta manera podemos jugar en la nube a los títulos que ya poseemos en Steam, Epic Games, Ubisoft y otros clientes. Además, no estaría mal tener una app dedicada de Amazon Luna para no tener que acceder siempre desde un navegador.

Tendremos que esperar para conocer cómo va evolucionando el servicio. Más de un año después parece no haber cambiado mucho desde su lanzamiento en Estados Unidos. La plataforma tiene algunas medidas pro consumidor que sí merece la pena tenerlas en cuenta, como la posibilidad de comprar los juegos de Ubisoft desde Luna y poder jugarlos también en nativo desde el cliente de Ubisoft. Falta saber cuánto se extenderá esta práctica en su catálogo y el ritmo de incorporación de juegos al servicio.

