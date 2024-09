Le pidió a su jefa que le pagara. Su respuesta fue atacarla con las confidencias que sabía de su empleada

Las redes sociales y foros como Reddit son lugares ideales donde la gente ahora puede compartir los abusos a los que se ven sometidos por sus jefes y empresas.

Hemos visto historias que se han compartido en el Instagram de SoyCamarero; o TikTok de gente contando en primera persona percances con sus jefes. Incluso a veces las empresas tienen que retractarse de lo hecho.

Hoy vamos con una historia compartida en el foro Reddit que tiene un canal muy interesante a este respecto de abusos laborales llamado /antiwork (o anti trabajo).

Una persona trabaja en una panadería muy pequeña en el norte del estado de Nueva York, junto a su jefa, la dueña de la panadería. Le pagan en efectivo, sin facturas (en 'B') y dice tener una relación muy estrecha con la jefa ya que les toca compartir muchas horas en el trabajo.

Cuidado con el "somos una familia"

"Trabajamos juntas muchas veces solas, así que nos hemos sincerado sobre muchas cosas. Cuando le hablé de la situación financiera de mi familia, fue porque confiaba en ella. No lo hice por compasión, ni esperaba que lo usaran en mi contra. Últimamente me ha estado pagando tarde, así que de vez en cuando le pregunto si va a pagar, porque necesito comida".

La respuesta la dejó sin palabras, y también a muchos lectores de redes. La jefa le dice que "como ella ya sabe no han vendido suficiente pan" y que mientras sea así, no puede pagar a los empleados (dice "you guys" que es la forma de referirse a varias personas). Y luego hace lo que se puede llamar un ataque diciendo que ya que la empleado comparte sus problemas financieros, ella, la jefa, también puede hablarle de cómo era su situación cuando era joven.

La forma de contar su historia de "pobreza" es pasivo agresiva, nada asertiva. Y al final le dice que al final de la semana está haciendo más dinero que la jefa cuando ella tiene que mantener a un hijo, mientras que la empleada vive con más personas de su familia, adultas, con las que comparte los gastos.

Mientras que podría comprenderse que llevar a cabo un negocio no es tarea fácil, la forma de expresarse y de echar la culpa a sus trabajadores que hacen su labor ha sido el foco del descontento de quienes comentan la publicación.

Y, además, le recuerdan quienes han comentado, que recibir los pagos "under the table" que dicen en Estados Unidos, o "en B" que se puede decir en España solo está llevando a la jefa a ahorrarse impuestos y hasta puede denunciarla por ello.

Ya habíamos visto en Genbeta que los expertos dicen que en las entrevistas de trabajo, si quien te entrevista te dice que en esa empresa son "una familia", que huyas. Y eso le dicen también a la empleada en Reddit que está sin cobrar.

En Genbeta | Esta web es una mina para buscar teletrabajo en España: agrupa a más de 200 empresas que buscan a teletrabajadores

Imagen | Foto de Jeremy Bishop en Unsplash