Un camarero pide que le paguen las horas extra y su jefe dice que el negocio tiene que ganar para que los empleados cobren

Si hay una cuenta que merece la pena seguir para ganar en empatía hacia los camareros y bares y restaurantes que frecuentamos y también para conocer mejor cómo en nuestro país los derechos laborales en muchas ocasiones se pisan, esa es la de @SoyCamarero.

Es de Jesús Soriano, trabajador del sector, que comenzó con memes de situaciones absurdas que el día a día reciben a camareros y ha acabado siendo la voz de muchísimas personas que sufren tratos vejatorios de los clientes (a veces podemos ser mucho más desconsiderados de lo que creemos) o de sus jefes.

Este año ya hemos visto diversas polémicas del sector, como los jefes que dicen no encontrar a trabajadores para luego saberse públicamente que ofrecen condiciones laborales cero atractivas; o la historia del bar de Sevilla que solo quiere camareros mayores y critica duramente a la Generación Z por su "informalidad".

En el perfil de "Soy Camarero" en las diferentes redes sociales puedes encontrar varias "perlas" y acaba de hacerse viral una historia de un jefe que no quiere pagar a su camarero.

"Cuándo me van a pagar"

Las polémicas son varias y para demostrarlo, el trabajador, como hacen muchos otros, ha compartido las capturas de pantalla al perfil de "Soy Camarero" de la conversación por WhastApp con su jefe. El mensaje compartido comienza con un “Buenas tardes. Quería preguntarte si las horas que estoy aquí en el (nombre del lugar tachado) y en mi tarde libre, se me abonarán. Y también quería saber cuándo se me van a pagar los días que se me deben”.

Su jefe le responde que "los días que se te deben se pagarán a final de mes como a todo el mundo" y que "lo de las horas extra, o como las quieras llamar, son horas del servicio de las comidas, que no sé si lo sabes... En hostelería suele pasar de vez en cuando que el negocio tiene que vender para que tú y los demás podáis cobrar”.

Es decir, que no piensan pagarle las horas extra si no consideran haber vendido lo suficiente. Ya habíamos visto cómo, en la cruzada del Gobierno y del Ministerio de Trabajo contra las horas extra, muchas veces hay historias del sector de la hostelería donde la gente está contratada a media jornada y luego trabaja 50 y no necesariamente se pagan (lo hemos documentado también con casos reales).

Además, no acaba ahí. En el siguiente mensaje del trabajador se destapa que la persona no recibió el dinero de los días que le deben ni al final del mes de junio ni de julio. Quien comparte su historia cuenta que pidió "seis veces que me pague, cosa que no hizo”.

