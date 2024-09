Me voy de viaje a Japón: así me he preparado con Revolut para pagar allí y tener Internet

Hoy día lo tenemos cada vez más fácil viajar a prácticamente cualquier territorio del mundo. Eso sí, ya sea si viajas por disfrute o por trabajo, es importante cerciorarte de que lo tienes todo listo antes de partir, tanto en lo respectivo a tu maleta, como los preparativos en cuanto a documentación y en lo económico.

Próximamente viajo a Japón, un destino que siempre he tenido pendiente y del que llevo mucho tiempo con deseo de querer ir. Lo bueno es que, si cuentas con pasaporte español, no requieres ningún documento adicional, a excepción del formulario para los gastos libres de impuestos que hagas allí. Sin embargo, es un viaje que requiere de bastante preparación, sobre todo si vas muchos días.

En este artículo he querido explicar cómo he logrado estar preparado en lo económico, cambiando dinero en yenes para poder pagar allí cómodamente con tarjeta y en efectivo sin ningún tipo de comisión. También mi opción para tener Internet en Japón, un tema que puede suscitar algunas dudas.

Pagar en Japón fácil y seguro

Tras haber pagado vuelos, estancias y atracciones turísticas para el viaje, era el momento de dejar listo el tema de los pagos en Japón. Evidentemente, si queríamos pagar en comercios allí, debíamos cambiar dinero a yenes. Esto nos permite pagar cómodamente en cualquier local sin comisiones en cada transacción.

Aunque no lo parezca, en Japón hay muchísimos comercios donde no se puede pagar con tarjeta. En los últimos años, con la creciente oleada de turismo, el país se ha abierto más a ello, aunque todavía encontrarás bastantes locales donde tengas que pagar en efectivo, por lo que, como recomendación, lleva dinero en efectivo o saca allí en algún cajero si tu banco te lo permite y las comisiones no son muy altas.

Conversión de euros a yenes

Para este caso, hicimos una búsqueda de algún exchange que nos permitiera cambiar de euros a yenes sin que se alejase demasiado del valor actual de la moneda. Cambiar en los bancos no suele ser una buena idea, ya que generalmente el cambio no es muy bueno (todo depende del momento y del banco en cuestión). En nuestro caso encontramos una casa de cambio local con muy buen margen. Es recomendable ir a Japón directamente con yenes en efectivo, así allí no tendrás que retirar dinero en cajeros o preocuparte de las comisiones.

En lo que respecta al tema del dinero en la tarjeta, volvimos a confiar en Revolut, que entre los viajeros y junto a Wise, suelen ser los neobancos más destacadas para viajar con dinero a cualquier parte del mundo. En el caso de Revolut, tengo tarjeta física, y además el cambio de dinero fue muy fácil. Una vez registrado en la aplicación, lo único que debes hacer es introducir dinero en euros a la cuenta y después hacer el cambio a yenes a través de su función.

Puedes transferir dinero a la cuenta de revolut a través de una transferencia instantánea por tarjeta, o por medio de una transferencia normal, lo que hará que tarde algo más de tiempo. Debes transferir un mínimo de 10 euros. En mi caso, lo hice a través de la tarjeta de mi banco principal, haciendo que esa cantidad vaya directa a la cuenta en euros de Revolut.

Si no sabes cómo funciona Revolut en este sentido, básicamente la aplicación te permite tener varias cuentas con monedas distintas. De esta manera, puedes tener distintas cantidades de dinero en varias monedas de manera independiente, y luego en los comercios pagar únicamente con su tarjeta física o mediante la tarjeta virtual a través de tu smartphone. La entidad financiera hace tiempo que funciona prácticamente como un banco (aunque sin oficinas), por lo que podrás hacer cualquier gestión en este sentido, incluso hacer pagos con Bizum.

Tras haber obtenido la cantidad de dinero que quería cambiar a yenes a mi cuenta de Revolut en euros, tocaba cambiar esa cantidad. Para ello, simplemente hay que pulsar sobre la opción de ‘Cambio’ e introducir qué cantidad de ese dinero quieres cambiar.

El cambio en Revolut es muy bueno. Además, dependiendo de la cantidad y del momento del día, podrás cambiar sin ninguna comisión. Eso sí, las cuentas gratuitas tienen un límite de cantidad que pueden cambiar sin comisiones al mes. Por defecto, el límite está en 1.000 euros. Este plan también tiene un límite de retirada sin comisiones en cajeros mensual, que está establecido en 200 euros (luego es un 2% por cada transacción o 1€, siempre el valor de mayor importe).

Así pues, con dinero en efectivo y con dinero en yenes en la tarjeta de Revolut, ya puedo pagar cómodamente en comercios en Japón. Además, Revolut tiene funciones como la de su bote común, muy útil si haces viajes en grupo, ya que cualquiera podrá añadir dinero a este bote a través de su cuenta de Revolut. La app te permite gestionar los pagos con tus amigos, aunque para este viaje preferimos utilizar otras apps de terceros más eficaces como Splitwise o Settle Up.

Cómo tener Internet en Japón fácil

En lo que respecta al Internet, hemos ido a lo seguro. Si viajas a Japón, cuando llegues al aeropuerto podrás optar por tarjetas SIM o dispositivos para establecer puntos de acceso que te puedes llevar a cualquier sitio, lo que te permiten compartir conexión con cualquier usuario.

En nuestro caso decidimos ir preparados de antemano, al igual que con el dinero. Y es que obtuvimos tanto tarjetas SIM de prepago con datos como eSIM. Mi teléfono no es compatible con eSIM, por lo que tuve que encargar una tarjeta SIM válida para Japón desde Amazon. Ya tuve una grata experiencia con ello cuando viajé a Estados Unidos, por lo que decidí repetir. En este caso obtuve la opción de 10 GB de datos por 35 euros de Sim2Roam, válida para 30 días. Hay opciones más económicas, dependiendo del número de días y cantidad de datos. Mis compañeros, quienes sí tienen móviles compatibles con eSIM, decidieron decantarse por HolaFly.

Una vez solucionado el tema del dinero y la conexión a Internet, ya solo queda disfrutar del viaje.

