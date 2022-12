Las mejores aplicaciones para Windows, Linux y macOS que hemos descubierto en 2022 los editores de Genbeta y Webedia

Queda nada para que finalice 2022, y en Genbeta hemos querido hacer memoria y escribir sobre las mejores aplicaciones que hemos descubierto durante este año y nos hayan resultado de gran utilidad.

Las recomendaciones que os dejamos a continuación incluyen herramientas y aplicaciones disponibles para Windows, Linux y macOS. Muchas de ellas se han vuelto imprescindibles para los editores de Genbeta y el resto de medios de tecnología de Webedia. Es por ello que en este artículo, como cada año, hemos querido dedicarles unas líneas.

La recomendación de Marcos Merino, editor en Genbeta:

Buzz es una app de escritorio multiplataforma (Windows, macOS y Linux) que no sólo incluye la IA de reconocimiento de audio Whisper , sino que nos permite hacer uso de ella desde una sencilla interfaz. Excelente opción para transcribir a texto audio en multitud de idiomas (si eres periodista y tienes que entrevistar a alguien, no puede faltar en tu PC).

La recomendación de José Alberto Lizana, editor en Genbeta:

Este año decidí darle un toque más personalizado a mi PC con Windows y para ello quise optar por otros wallpapers que no fueran los nativos del sistema operativo. De esta manera opté por Wallpaper Engine que es un programa que se puede adquirir en Steam que actúa como un gran repertorio de fondos de pantalla y muchos de esos dinámicos.

La recomendación de Antonio Sabán, coordinador editorial en Genbeta y Xataka Smart Home:

Aunque para eso mismo está Mission Control, personalmente pierdo algo de fluidez. Esta carencia la he solucionado con la utilidad AltTab, una utilidad gratuita y muy configurable que hace que el sistema se comporte como quiero.

Cuando estoy en macOS, de Windows echo mucho de menos el comportamiento de Alt+Tabulador para mostrar todo lo que hay abierto o minimizado. Con CMD+Tabulador, en macOS tienes algo parecido, pero no abres lo minimizado ni ves las ventanas de cada aplicación.

La aplicación que he decubierto este año y que mejor me ha funcionado ha sido MindNode, una herramienta para poder crear mapas mentales en maOS de una forma realmente cómoda. Es ideal para poder estudiar y crear esquemas de los temas que necesitas aprender de una manera visual, sobre todo cuando se tratan de temas que cuentan con muchos nombres diferentes y pueden ser difíciles de memorizar.

Una de las aplicaciones que he descubierto este año (porque antes no existía) es DiffusionBee, una sencilla herramienta para Mac que genera imágenes mediante la inteligencia artificial de Stable Difussion.

La recomendación de Yúbal Fernández, responsable de Xataka Basics:

Lo que hace esta aplicación es permitirte crear tu propio Netflix o Spotify. Tú le asignas las carpetas que quieras en el Mac, y luego puedes verlas en el Apple TV en una interfaz de servicio de streaming. Te ordena series o películas por categoría y capítulo, lleva la cuenta de lo que hayas visto o no, e incluso se conecta con bases de datos expertas para mostrarte información del reparto y en qué otro contenido que tengas en la herramienta aparecen. Y todo sin necesitar configuraciones complicadas ni un servidor, solo tienes que pagar su suscripción de 10 euros al año.

Tras el lanzamiento del nuevo modelo y tras haberme pasado al ecosistema de Apple, decidí darle una oportunidad al Apple TV. Pero tenía un problema, yo era de esos anticuados que cuando bajaba algo para ver en el PC lo ponía en la tele o la consola mediante un USB, y el Apple TV no tiene uno. Estuve buscando alternativas, como Plex de pago, o montarme mi red doméstica, que es algo que es efectivo pero queda un poco feo. Y lo mejor que encontré es una aplicación llamada Infuse.

La recomendación de Antonio Vallejo, editor en Genbeta y Xataka Smart Home:

Scrcpy ha sido un descubrimiento bastante útil este año. La herramienta permite ver y controlar la pantalla de un dispositivo móvil o Smart TV con Android, pudiendo ejecutar comandos de todo tipo para obtener, por ejemplo, capturas de pantalla, entre otras opciones. Lo mejor de todo es que no hace falta instalar nada en los dispositivos Android, ya que se conecta mediante ADB.

Aunque llevaba un tiempo conociendo la aplicación, no ha sido hasta este año cuando decidí hacer uso de ella en mi teléfono móvil. Esto me ha llevado a poder disfrutar de todos mis juegos de PC en streaming a través de mi teléfono móvil y a máxima calidad, haciéndose imperceptible la latencia.

La recomendación de Javier Pastor, editor en Xataka:

Edito vídeos familiares con cierta frecuencia, y a lo largo de los años he ido probando varias aplicaciones en este ámbito. Desde hace un tiempo uso DaVinci Resolve, una solución alucinante que usan en estudios profesionales y que aunque va mucho más allá de lo que yo necesito me parece relativamente accesible y, sobre todo, potente a más no poder.