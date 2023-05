Las mejores webs para encontrar teletrabajo: consigue un empleo sin tener que moverte de casa

Mientras que muchas empresas se están empeñando en que volvamos a las oficinas ahora que la pandemia que nos encerró en casa y nos trajo el teletrabajo a nuestras vidas de forma masiva, muchos estudios demuestran que hay muchas personas que quieren seguir ejerciendo sus trabajos online o a distancia.

Incluso, hay personas que afirman que dejarían su empresa si los hiciera volver a la oficina o ya se ha planteado hacerlo.

Si es tu caso, recuerda que hay webs que están destinadas a ofrecer solo trabajos online o que tienen una sección destinada al trabajo remoto, además de sus anuncios para empleos en oficina. Algunas de las webs, como iremos detallando, te ofrecen trabajos de freelance y otras ofrecen vacantes con el objetivo de contratar a sus empleados aunque accedan a la empresa y a sus tareas desde sus casas.

Aquí te compartimos una lista de webs donde podrás encontrar puestos de teletrabajo.

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

1.JOBGETHER

Jobgether es una empresa con sede en Bruselas y es una mina donde encontrar trabajos en remoto. Está centrada en Europa y en mercados emergentes, según la propia startup dice. El co-CEO y cofundador de Jobgether, Arnaud Devigne ha llegado a decir que "los trabajadores nunca han estado tan insatisfechos y nunca se han mostrado tan desleales con sus empleadores como ahora y 'La Gran Renuncia' es una prueba de esta crisis de satisfacción laboral.

De acuerdo con los creadores de Jobgether, uno de los retos a los que se enfrentan los empleadores en este sentido son las restricciones legales a la contratación en o desde determinados lugares. Para evitar este problema, Jobgether utiliza la geolocalización para maximizar el potencial de búsqueda de puestos de trabajo realmente disponibles para los solicitantes de empleo en función de su ubicación.

Al entrar en la web principal, te marcará tu ubicación si tienes el dispositivo habilitado para ello. Y en el recuadro de su izquierda debes buscar qué profesión te interesa.

Para desarrolladores que viven en España, por ejemplo, hay más de 70 ofertas. En la columna de la izquierda puedes personalizar más la búsqueda, según el idioma que piden, el salario anual que buscas o qué tipo de contrato quieres.

2.RemoteOK

La gran fortaleza de RemoteOK, además de su enorme oferta de vacantes de trabajo, es su buscador avanzado donde puedes ir directamente a las ofertas que realmente encajan en tu perfil. En este buscador puedes primero seleccionar tu perfil y los más destacados que muestra son: ingeniería, ejecutivos, finanzas, desarrolladores, expertos en cloud, backend o JavaScript, como puedes ver al desplegar la pestaña de "search".

El siguiente filtro es sobre la ubicación. Verás que hay ofertas "En todo el mundo", en América del Norte, Latinoamérica, Europa, África, Asia, Oriente Medio... y también puedes buscar por países, no solo por regiones. Luego pudes seleccionar el salario que buscas ganar con una línea donde puedes marcar tu objetivo.

Finalmente qué beneficios quieres de tu nuevo empleo en remoto: si buscas empresas que también paguen las vacaciones ( es decir, en el caso de España que no sea como autónomo o autónoma), que ofrezcan prestaciones como el pago del dentista, del médico o del oculista (más común en países donde la sanidad se paga aparte porque la seguridad social es escasa o inexistente).

Incluso si quieres que sea una empresa que se ha unido a la nueva moda de trabajar cuatro días a la semana (más común en ciertos países de Europa y no tanto aún en España). También puedes buscar empresas que tengan un dinero destinado al aprendizaje de sus trabajadores.

3.Jobspresso.co

Jobspresso.co tiene muchísimas ofertas en muchos sectores, destacando puestos especiales para desarrolladores y programadores y con muchas ofertas para personas ubicadas en Europa o que buscan directamente gente a nivel mundial.

En esta web puedes directamente buscar trabajo, puedes dejar tu CV y que alguna empresa lo vea y te escriba o, si tienes tu empresa o negocio puedes usar la web fácilmente para buscar empleados o empleadas. La web afirma que tiene el CV de 5.000 personas que lo han subido en busca de oportunidades de trabajo online.

Además de programadores, también destacan la búsqueda de profesionales en marketing, copywriting, ventas y negocios... La web está en inglés. Para buscar directamente un trabajo pon el ratón sobre "Browse jobs" y te aparecen las opciones más demandadas.

Si tu perfil profesional no está entre los destacadas, como desarrollador, marketing, escritor de contenido o ventas, puedes pulsar sobre "various other jobs" y ahí verás un buscador avanzado donde puedes escribir palabras clave de lo que buscas y la ubicación.

4.Infojobs

InfoJobs es la página de búsqueda de empleo más popular en España. Cuenta con apartados especiales tanto para profesionales freelance como para directivos, adaptados a las necesidades de ambos colectivos. Aunque a primera vista, cuando buscas trabajo por ubicación no aparece la opción en remoto, si bajas en la página principal llegas a la sección destinada al teletrabajo.

Ofrece un área privada desde el que podremos gestionar solicitudes de empleo, subir uno o varios currículums (y cartas de presentación), editar tu perfil y enlazar a tu información web y en redes sociales. En base a nuestros datos, selecciona numerosas ofertas de empleo que nos hará llegar por email.

5.LinkedIn

La red social destinada a crear contactos profesionales o estar siempre conectado con colegas de profesión o antiguos compañeros de estudios o trabajo, LinkedIn, permite también la búsqueda de trabajos en remoto. Para ello, debes acceder a la sección "Empleos" en las pestañas superiores de la plataforma, en la página de inicio. En el buscador, tienes la opción de buscar qué tipo de trabajo buscas y también la ubicación.

Escoge "remoto" para poder ver las ofertas que no necesitarán que vayas a ninguna oficina. Hay que advertir que el buscador puede fallar y acabar ofreciéndote empleos en la ubicación que tengas indicada en tu perfil. En LinkedIn puedes encontrar proyectos a corto plazo, colaboraciones de unas pocas horas semanales, y también empleadores y empresas que busquen alguien a tiempo completo pero realizando sus tareas desde casa.

Como es una plataforma muy grande, el buscador te dará ofertas de todos los lugares del mundo, si no acotas las palabras de búsqueda. Por ejemplo, si quieres encontrar trabajo en comunicación para escribir solo en lengua española, tendrás que especificarlo, porque si no te saldrán muchas ofertas para escribir en inglés. Recuerda que es importante que tengas un perfil de LinkedIn cuidado y actualizado porque esa será tu carta de presentación.

6.Webs para freelancers

Además de las mencionadas, en este artículo recopilatorio, también publicado en Genbeta, os elaboramos un listado de 11 plataformas explicadas al detalle donde podrás encontrar trabajos como freelance, por tanto, también online, aunque no te den la estabilidad de un empleo con contrato.

Imagen | Jenny Ueberberg en Unsplash