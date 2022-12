En esta web hay miles de ofertas de empleos para teletrabajar. También puedes dejar tu CV y esperar a que te contacten

Si hace unos días os enseñábamos a usar una web que es una auténtica mina para encontrar teletrabajo, hoy vamos a desgranar otro portal con ofertas de trabajo en remoto que también nos ha gustado mucho.

Hablamos de Jobspresso.co que tiene muchísimas ofertas en muchos sectores, destacando puestos especiales para desarrolladores y programadores y con muchas ofertas para personas ubicadas en Europa o que buscan directamente gente a nivel mundial. No hay que olvidar la tendencia de recclutadores de estas abiertos a trabajadores de cualquier país para poder acceder a una mayor variedad de talento (e incluso ahorrar en sueldos).

En esta web puedes directamente buscar trabajo, puedes dejar tu CV y que alguna empresa lo vea y te escriba o, si tienes tu empresa o negocio puedes usar la web fácilmente para buscar empleados o empleadas. La web afirma que tiene el CV de 5.000 personas que lo han subido en busca de oportunidades de trabajo online.

Además de programadores, también destacan la búsqueda de profesionales en marketing, copywriting, ventas y negocios...

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

Cómo encontrar puestos de trabajo en remoto

La web está en inglés. Para buscar directamente un trabajo pon el ratón sobre "Browse jobs" y te aparecen las opciones más demandadas. Si tu perfil profesional no está entre los destacadas, como desarrollador, marketing, escritor de contenido o ventas, puedes pulsar sobre "various other jobs" y ahí verás un buscador avanzado donde puedes escribir palabras clave de lo que buscas y la ubicación.

Si estás en Europa, no siolo busques en Europa, sino que debes escribir también la palabra WorldWide en ubicación para que te aparezcan también los puestos que buscan personas donde quieran que se encuentren.

Verás que si buscas trabajo en Europa hay empresas como Mozilla que quiere un analista de datos junior; hay ofertas como planificador de viajes con Remote Year; moderador de contenidos: o Senior Solutions Engineer para Survey Monkey.

Si eres desarrollador y estás en Europa se necesitan personas que conozcan lenguajes como Python o expertos en desarrollo BackEnd, por poner algunos de los tantos ejemplos.

Sube tu CV para encontrar trabajo online

Otra alternativa que tienes en esta web es la de subir el CV y dejar que empresas y reclutadores te encuentren. Prepara un curriculum original (en diversas ocasiones hemos compartido consejos, de acuerdo a CEOs que han visto muchos CV en sus vidas).

Cuando haces esto recibirás alertas de empleo por correo electrónico (diarias, semanales o quincenales) de las últimas ofertas de trabajo que coincidan con tus palabras clave y criterios. El CV no es visible públicamente. Sólo los reclutadores de Jobspresso y los empleadores verificados que contratan activamente en Jobspresso pueden verlo.