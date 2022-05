Si crees que el mejor currículum de un desarrollador es su cuenta de GitHub, esta herramienta te lo generará automáticamente

David Coallier es el CEO de Clearword, una startup que ofrece un servicio que crea automáticamente "resúmenes de reuniones con biblioteca de vídeos". Y cuenta que, precisamente por ser propietario de una startup, disfruta cuando los currículums que recibe incluyen las cuentas de Github de los candidatos "para que podamos ver el trabajo tangible que han hecho".

A raíz de un tuit de John Resig —creador de JQuery y Chief Software Architect de Khan Academy— en el que éste afirmaba que a la hora de contratar antepondría un log de un commit de GitHub a cualquier currículum, Coallier tuvo la idea de utilizar GitHub como fuente de datos para la generación automática de CVs.

When it comes to hiring, I'll take a Github commit log over a resume any day.