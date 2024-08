Ni Plex, ni VLC: aunque buenas alternativas, Kodi no tiene rival. Estas funciones lo ponen muy por encima del resto en mi PC

Soy un fanático de tener todos mis archivos multimedia en un solo lugar para después acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Afortunadamente hay varias alternativas de terceros que me permiten realizar esto, incluso nuestro sistema operativo cuenta con opciones similares. Sin embargo, hay una aplicación que sobresale por encima del resto: Kodi.

En Genbeta hemos puesto el foco en Kodi en reiteradas ocasiones. No es para menos, pues se trata de una de las mejores propuestas que tenemos a nuestro alcance para reproducir archivos multimedia y contar con una biblioteca avanzada y accesible desde cualquier dispositivo. Además, la aplicación cuenta con la ayuda de los add-ons, que amplían la experiencia con todo tipo de posibilidades.

Kodi es una aplicación multimedia y multipropósito

A pesar de haber probado durante mucho tiempo alternativas como Plex, Emby, Jellyfin, o reproductores algo más corrientes como VLC o MPC, al final siempre acabo recurriendo a Kodi para todo. En este artículo he querido destacar aquellas razones por las que siempre vuelvo a esta aplicación tenga el dispositivo o equipo que tenga.

Su gran soporte multiplataforma. Da prácticamente igual qué equipo o dispositivo móvil tengas, ya que seguramente tengas acceso a Kodi. Y es que la aplicación se encuentra disponible para Windows, macOS, Linux, Android, iOS y hasta Raspberry Pi, por lo que no tendrás problemas para acceder a esta aplicación fácilmente.

La única pega es que no podrás acceder desde un televisor Samsung con Tizen OS o LG con webOS (al menos no directamente para este último caso), por lo que si cuentas con estos sistemas, lo más recomendable es que accedas a través de un dongle HDMI o set-top-box con Android TV o Fire TV, o acabes conectando un portátil mediante HDMI (o una Raspberry Pi). Pero si no quieres hacer nada de esto, Tizen y webOS son compatibles con Plex y además hay otras alternativas a Kodi.

Una interfaz completamente personalizable. Es difícil encontrar una aplicación que permita modificar tanto su diseño como Kodi. La aplicación de serie es bastante simple y poco atractiva a la vista, pero con ayuda de add-ons y cierta configuración, es posible obtener una biblioteca avanzada con un diseño a tu gusto.

Ni que decir tiene que, lo primero de todo para que una aplicación se convierta en un gran reproductor multimedia es que, precisamente, no tenga problemas a la hora de reproducir cualquier formato de imagen, audio y vídeo. Kodi no es una excepción, por lo que no tendrás problemas para reproducir cualquier tipo de formato.

Lo mejor de todo es que también hay una amplia personalización con los subtítulos, ya que además de poder modificar su diseño al completo, también puedes modificar el tiempo en el que aparecen en caso de que en el archivo de vídeo entren tarde o muy pronto. Además, si cuentas con un archivo de vídeo que no dispone de subtítulos, hay add-ons que los agregan automáticamente para que no tengas que andar buscando.

Ya hemos mencionado todo eso de la biblioteca avanzada, pero es que realmente lo es. Kodi permite organizar y gestionar bibliotecas multimedia con metadatos muy completos, pudiendo visualizar posters, carátulas e información detallada de tu contenido local. Además, es sencillo establecer un servidor local con Kodi para que puedas acceder a todos tus archivos desde cualquier otro dispositivo que ejecute Kodi.

La aplicación es tremendamente activa debido principalmente a su comunidad de desarrolladores y usuarios.

La aplicación puede actuar como servidor DLNA/UPnP para compartir contenido en una red local, o como cliente para reproducir contenido desde otros dispositivos conectados a la misma red. Kodi es además compatible con protocolos de red como SMB, NFS y WebDAV, lo que facilita el acceso a medios desde servidores y dispositivos de almacenamiento en red.

Sin embargo, si solo pudiera mencionar un único aspecto por el que siempre acabo en Kodi son, sin lugar a dudas, sus add-ons. Y es que el extenso ecosistema de add-ons de Kodi convierten a esta aplicación en una opción muy robusta para aquellos que quieran centralizar todo su entretenimiento a través de una única aplicación. Desde Genbeta ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo ver contenido de Movistar Plus+, Netflix, Max, Disney+, Prime Video y otras plataformas de streaming directamente desde Kodi, pero esto no es lo único que puedes hacer con add-ons.

Los add-ons agregan nuevas funciones a Kodi, como acceso a servicios de streaming, juegos, utilidades, y mucho más. Para acceder a ellos, lo puedes hacer desde repositorios en línea, permitiendo la integración de contenido desde fuentes externas. Además, si eres amante de los juegos retro, tienes una selecta lista de emuladores para ejecutar juegos de infinidad de plataformas.

Si quieres ver los canales de la TDT, u otros canales en directo, también lo puedes hacer a través de Kodi, pues tiene soporte para PVR y televisión en directo. Además, tienes herramientas para añadir listas IPTV y disfrutar de miles de canales de manera muy sencilla. Y si deseas controlar todo este contenido en remoto, puedes utilizar tu smartphone o tablet como mando a distancia. Incluso puedes utilizar Kodi para integrarlo en los sistemas de automatización de tu casa.

Por último (y no menos importante), hay que dedicar unas líneas a su comunidad. Y es que la aplicación es tremendamente activa debido principalmente a su comunidad de desarrolladores y usuarios que trabajan codo con codo para aportar su granito de arena en que Kodi sea cada vez mejor.

La app obtiene actualizaciones cada poco tiempo, con versiones en beta que puedes probar antes de la llegada de las versiones estables para ver todo el contenido que llegará próximamente. Así pues, además de agradecer a todos los desarrolladores de Kodi, también merece una especial mención toda su comunidad que mantiene viva dicha herramienta.

