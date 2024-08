Sí, puedes reclamarle a tu operador que te cambie el router... en estas circunstancias

Para la mayoría de nosotros, la calidad de nuestra conexión a Internet es un aspecto crucial en nuestra vida diaria, y cuando el servicio no cumple con nuestras expectativas, una de las primeras reacciones suele ser culpar al router y exigir a la compañía que lo reemplace.

Sin embargo, ¿es esto siempre posible? ¿Bajo qué circunstancias podemos reclamar el cambio de este dispositivo sin coste adicional?

Cuándo SÍ puedes exigir un cambio de router

1. Router defectuoso o dañado

Si tu router se ha dañado o ha dejado de funcionar correctamente, puedes exigir a tu proveedor que te envíe uno nuevo. Normalmente, enviarán primero a un técnico de la compañía a verificar el estado del router y a determinar si es necesario reemplazarlo, pero en otros casos puede que sencillamente te envíen el nuevo dispositivo para que lo instales tú mismo.

Normalmente, las compañías no te cobrarán por este cambio, a menos que se demuestre que el daño fue causado por un mal uso del dispositivo.

2. Incompatibilidad con la velocidad contratada

Una de las situaciones más comunes en las que puedes solicitar un cambio de router es cuando éste no es compatible con la velocidad de Internet que has contratado. Por ejemplo, si has contratado una velocidad de 1 Gbps, pero tu router sólo admite hasta 500 Mbps, es obvio que no podrás disfrutar plenamente del servicio que estás pagando. En este caso, la operadora debería proporcionarte un nuevo dispositivo que sea compatible con la velocidad contratada sin coste adicional.

3. Incompatibilidad con la tecnología de fibra

Otra situación que justifica el cambio de router es cuando el dispositivo que tienes no es compatible con la tecnología de fibra óptica que has contratado. Si, por ejemplo, te envían un router diseñado para fibra indirecta y tú tienes fibra directa, no podrás conectarlo correctamente, lo que te impedirá acceder a Internet. En este caso, la operadora está obligada a reemplazarlo por uno que sea compatible con tu instalación.

4. Dispositivo obsoleto

Con el avance de la tecnología, es posible que el router que te instalaron al inicio de tu contrato ya no esté a la altura de las exigencias actuales. Si has notado que tu router es muy antiguo y tu operadora ha lanzado un modelo más avanzado, puedes solicitar el cambio: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere que los consumidores soliciten el cambio de router si han pasado más de tres años desde su instalación.

En algunos casos, podrías recibir el nuevo dispositivo sin coste adicional, aunque algunas operadoras podrían cobrar un pequeño suplemento por el nuevo equipo, dependiendo del modelo y sus características.

Cuándo NO puedes exigir un cambio de router

1. Problemas de cobertura WiFi

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios es la baja calidad de la señal WiFi en ciertas partes de su hogar. Es importante destacar que las operadoras sólo garantizan la velocidad contratada en las conexiones por cable, no en las conexiones WiFi. Si el técnico comprueba que la velocidad a través de un cable es la adecuada, pero tu WiFi es deficiente en algunas áreas, la solución no será cambiar el router, sino instalar amplificadores de señal o repetidores WiFi, lo que conllevará un coste adicional.

2. Fallos en la configuración o actualización

Si experimentas problemas con tu conexión, estos pueden estar relacionados con una configuración incorrecta o un fallo en la actualización del firmware del router. En muchos casos, un simple reinicio o un reseteo del dispositivo puede solucionar estos problemas. Si después de estas comprobaciones el técnico determina que el router funciona correctamente, no se procederá al cambio del equipo.

3. Problemas internos en tu red

En ocasiones, el mal funcionamiento de la conexión a Internet no se debe al router, sino a otros elementos de la red interna de tu hogar, como switches, cables dañados o incluso problemas en los dispositivos que se conectan a la red. En estos casos, no puedes reclamar a la operadora, ya que la responsabilidad de estos problemas recae sobre el usuario.

