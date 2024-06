Qué leer y qué ver este verano: estas son las cinco recomendaciones imprescindibles de Bill Gates

El verano ya está aquí y con él, las ansiadas vacaciones. Tiempo para pasar con la gente que quieres, desconectar, hacer algo de deporte y tomar el sol y también para ponerte al día con esas lecturas y series que tenías pendiente pero no sacabas hueco. Pues bien, te traemos unas cuantas candidatas más, pero no son nuestras, sino que provienen ni más ni menos que del bimillonario y magnate tecnológico Bill Gates y sus recomendaciones veraniegas.

Que Bill Gates comparta su lista de libros recomendados en veranos ya es una tradición, habida cuenta que el fundador de Microsoft es un auténtico devorador de obras: según sus palabras, lee unos 50 libros al año y como explica en el documental sobre su vida 'Bill Gates: bajo la lupa', siempre le acompaña una bolsa repleta de libros para leer en sus ratos libres. En esta ocasión las recomendaciones constan de cuatro libros y una serie y todos tienen un nexo común: servir a la sociedad.

Libros y series recomendadas por Bill Gates para este verano 2024

En este vídeo con sus recomendaciones para leer y ver, Bill Gates mezcla sus dos grandes pasiones, la lectura y las barbacoas, para narrar cómo descubrió ese nexo común entre todas ellas. Más teniendo en cuenta que el filántropo no escoge su siguiente lectura en función de una temática, sino simplemente se deja llevar por apetencias, sin necesidad de que exista una conexión lógica entre la obra pasada y la venidera.

Las mujeres de la guerra, de Kristin Hannah

'The Women' es una novela que cuenta la historia de una enfermera de la armada estadounidense que se encuentra en Vietnam antes de su vuelta a su país de origen, que encuentra agitado por protestas y sentimientos antibelicistas. Según Gates, estamos ante un 'tributo bellamente escrito a un grupo de veteranos que merecen más aprecio por los increíbles sacrificios que hicieron.' Puede que el nombre de la autora te suene, ya que está detrás del exitazo 'El baile de las luciérnagas', llevado a la pequeña pantalla por Netflix.

Generosidad contagiosa: La idea definitiva que vale la pena difundir, de Chris Anderson

'Infectious Generosity: The Ultimate Idea Worth Spreading' es una obra que a Bill Gates le ha servido para inspirarse: habla de la filantropía en la era digital y cómo este escenario crea una serie de oportunidades y responsabilidades. En estos tiempos que corren donar es más fácil que nunca, pero este cambio de paradigma no ha ido de la mano de un aumento de donaciones. En palabras de Gates, tiene un 'idealismo contagioso'.

Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing) de Salman Khan

Que la inteligencia artificial ha llegado para cambiarlo todo es una realidad y 'Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing)' da buena fe de ello y lo hace de forma optimista. Así, se centra en cómo la IA mejorará la educación a todos los niveles, tanto para estudiantes como para el profesorado, y de forma general contribuirá a que todo el mundo tenga acceso a una educación.

Cómo conocer a una persona. El arte de conectar con los demás y mostrarte con sinceridad de David Brooks

Nunca está de más mejorar nuestras habilidades conversacionales y sociales, ya seas alguien tan normal y corriente como yo o uno de los personajes más importantes del sector tecnológico de las últimas décadas como Gates, que recomienda 'How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen' precisamente para eso. La obra detalla técnicas como la escucha activa o las preguntas abiertas para conseguir una comunicación más eficaz y que la otra persona se sienta más escuchada y valorada.

Las recomendaciones de Bill Gates concluyen con una serie de tres temporadas disponible en Apple TV+: 'Slow Horses' y que según sus propias palabras, le ha enganchado. Las armas para conseguirlo han sido un guion denso y complejo repleto de tramas a lo John le Carré aderezado por personajes cuidadosamente elaborados e interpretados, entre otros, con actores y actrices de la talla de Kristin Scott Thomas o Gary Oldman.

