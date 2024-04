Queda poco para la llegada de Max. Esto es todo lo que cambiará en HBO Max

Falta poco más de un mes para que HBO Max deje de existir en España en favor de Max, la nueva denominación y plataforma resultante de la fusión entre Discovery y HBO. Hasta ese momento conservamos algunas dudas que no se despejarán hasta que no entremos a su nueva aplicación, pero hay otras cuestiones que han ido resolviéndose a lo largo de los meses, salvo sorpresa mayúscula.

Concretamente la fecha elegida para el cambio es el próximo 21 de mayo, momento en el que España junto a otros países de la Unión Europea como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica den el salto como ya hiciera Estados Unidos. Hemos recopilado toda la información hasta hoy para que, tanto si eres cliente como si tienes pensado probar, sepas qué puedes esperar de Max.

Nuevos contenidos

La esencia de HBO Max no desaparecerá por completo, ya que supuestamente va a mantenerse la interfaz y diseño, pero lo que sí habrá será unificación del contenido de ambas plataformas, Discovery y HBO.

De este modo vamos a encontrarnos exitazos de HBO como 'Juego de Tronos' o 'Big Bang Theory' y películas míticas de Warner como pueden ser 'Harry Potter' o 'El Señor de los Anillos'. Todo esto es contenido que ya existía, pero lo más interesante es lo que está por llegar en forma de nuevos contenidos: la precuela de 'Juego de Tronos' en forma de segunda temporada de 'La Casa del dragón' (el 17 de junio), 'El Caballero de los Siete Reinos' o hasta una serie inspirada el universo de Harry Potter.

Max va a apostar fuertemente por los deportes y qué mejor muestra que los Juegos Olímpicos de París de 2024, ya que será la plataforma desde donde verlos en directo. Asimismo habrá un complemento de deportes donde se incluirán eventos deportivos, como los Grand Slam de tenis, las Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans, las emisiones en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2, entre otros.

Nuevos planes de suscripción

Aunque se vislumbra un plan reducido con anuncios a medio plazo como ya existe en Estados Unidos o Latam, no llegará con el desembarco de Max. En su lugar inicialmente habrá dos planes de suscripción, uno estándar y otro premium, cada uno de ellos con diferentes resoluciones, dispositivos simultáneos en streaming, calidad de sonido y HDR y por supuesto, precio. Eso sí, como veremos más adelante, la cuestión del precio todavía es una incógnita.



PLAN ESTÁNDAR PLAN PREMIUM DISPOSITIVOS EN STREAMING SIMULTÁNEO 2 4 PUBLICIDAD No No Resolución 1.080p 4K HDR No Dolby Vision máximas descargas offline 30 100 sonido 5.1 Dolby Atmos Contenido exclusivo con estrenos (Harry potter, juego de tronos...) No Sí precio No se conoce No se conoce

Precio y oferta del 50% para siempre

Esta es probablemente una de las cuestiones que más interes suscita, ya que si tienes una suscripción de HBO Max desde el principio, te beneficias de un descuento para siempre en la suscripción del 50% procedente de la oferta de lanzamiento, pero si ya no existe HBO Max, ya no tendría sentido, ¿no? Que no cunda el pánico: el Senior Comms Coordinator de HBO Max España, Pablo López, ha confirmado que el descuento del 50% se mantendrá:

Los usuarios actuales que se hayan suscrito a la promoción de descuento vitalicio de HBO Max mantendrán su descuento (sobre el precio vigente en ese momento) mientras mantengan su suscripción activa y cumplan los términos y condiciones de dicha promoción.

Lo que no sabemos son los precios de los planes del futuro Max, para lo que previsiblemente tendremos que esperar hasta el 21 de mayo.





