Quién mira tu perfil en Instagram: tres mitos virales para saber las personas que te vigilan

A la hora de utilizar Instagram todos hemos tenido la curiosidad en más de una ocasión sobre quién visita nuestro perfil para ver las publicaciones que tenemos. Y es que es una realidad que hay un buen grupo de personas que les gusta practicar la técnica llamada 'stalkear' que se puede definir como el seguimiento la actividad de una persona sin que lo sepa.

Es por ello que son muchas las búsquedas que se realizan en Google para conocer quien visita el perfil. Pero la realidad absoluta es que a día de hoy no existe ninguna forma oficial para poder conocer el registro de visitas a un perfil concreto de Instagram u obligarle a que le aparezcas a alguien. Aunque esto no quita que existan muchos mitos en la actualidad que tratan de engañar a todos los usuarios para poder conocer si alguien ha entrado al perfil. Te contamos los más virales a continuación.

Al compartir una publicación te aparecen las personas que más visitan tu perfil

Uno de los mitos más extendidos radica en el hecho de compartir una publicación cualquiera con un amigo. Esto es algo que se hace mucho cuando vemos algo realmente interesante y para no tener que etiquetar a esa persona que queremos que lo vea se la enviamos a través de mensaje directo.

Al pulsar en la opción de compartir aparece una lista de contactos a los que se siguen y que por ende se puede enviar un mensaje directo. Y el mito radica en que aquella persona que salga en una tercera posición es la que más visita tu perfil. Pero esto es completamente falso.

Es cierto que el orden de estos contactos a los que compartir una publicación no es aleatoria, pero el algoritmo los ordena siempre por las interacciones que uno haga con ese perfil de destino y no al revés. De esta manera, si tú compartes publicaciones muy frecuentemente con un amigo este te va a salir siempre primero, pero no es porque esté todo el día 'stalkeando' las fotografías que subes. Y por ende tampoco se va a poder hacer al contrario.

El orden de contactos al compartir una historia sigue el mismo camino

Otro mito que está muy interiorizado en muchas personas radica en el hecho de compartir las historias que nos parecen más graciosas a través de mensaje directo. Aquí el mito es exactamente igual al anterior, ya que en ningún caso el orden del menú de compartir va a depender de la cantidad de veces que ha entrado esa persona en tu perfil.

Va a ser algo totalmente contrario, puesto que el algoritmo para darte la mayor comodidad posible va a tratar de identificar a quién vas a enviar esa historia. Esto lo hace mostrando en el primer puesto a aquella persona a la que más historias envías normalmente o con la que más has interaccionado.

Si bien, en mi caso he podido encontrar en este menú el perfil de diferentes influencers o streamers que sigo en Instagram y a los que obviamente no he enviado nunca nada (y tampoco van a visitar mi perfil). Pero aqui si que yo he podido interactuar a veces en su perfil y por eso Instagram lo interpreta como un contacto que sea interesante.

Las historias de otros contactos también siguen un orden similar

El último mito que se debe comentar en este sentido radica en el orden en el que nos aparecen las historias en la parte superior de la pantalla principal de Instagram. Estas tampoco siguen ningún orden en relación con quien visita más tu perfil personal de Instagram.

Nuevamente, el algoritmo se va a basar en tus propios intereses y no en los de otros. Si tú interactúas mucho con una persona, la etiquetas en tus propias historias o las respondes con frecuencia van a aparecer en un primer puesto. Pero de otros perfiles en los cuales depositas un menor interés de cara al algoritmo van a aparecer en un último lugar.

De todo esto debemos quedarnos específicamente es que no existe ninguna manera de conocer las visitas a tu perfil. Ni con aplicaciones externas, webs o con estos "trucos" que se comparten en las redes sociales.

