Renta 2023: desde cuándo se puede descargar el borrador para declararlo a Hacienda

El mes de abril está marcado con una cita que tenemos la mayoría de españoles con la Agencia Tributaria para regularizar el pago del IRPF que hemos ido adelantado en nuestras nóminas y facturas a lo largo de 2023. Un momento que puede crear mucha ansiedad, sobre todo el pensamiento de que es muy fácil generar un error a la hora de introducir algún dato.

Una de las fechas más importantes de la declaración de la Renta 2024 sin duda es el acceso al borrador. Este antiguamente era un documento físico que llegaba a nuestras casas a través de correo postal para poder rellenarlo, firmarlo y devolverlo a la Agencia Tributaria. Ahora este proceso ha pasado a un contexto completamente digital, pese a los muchos problemas que ha generado con la justicia.

La fecha para hacer la Renta 2023 ya está próxima

Como decimos, el pistoletazo de salida para cualquier campaña está en el momento donde se va a poder acceder al borrador de la declaración. Para poder comprobar esta fecha, nos debemos ir al calendario fiscal publicado por la AEAT que nos informa desde el 3 de abril de 2024 se podrá acceder al borrador. De esta manera, justo después de Semana Santa es cuando ya se podrá presentar la correspondiente declaración.

Para poder acceder al borrador, va a ser necesario contar con alguno de los sistemas de identificación. Los más poco accesibles pueden ser el sistema Cl@ve o el certificado digital. Pero además, vas a poder entrar a través de la referencia que se consigue con la casilla 505 de la Renta 2022. Este es un trámite que se puede hacer desde ya para ahorrarte tiempo en el día de apertura de la plataforma.

Como consejo general, es importante siempre acceder al borrador en el día establecido por la AEAT para poder saber si estás obligado a hacerlo o no. En el caso de no estarlo, el hecho de acceder al borrador no te compromete a absolutamente nada. Además, aunque estés obligado si no acceder a los datos fiscales o tu borrador no "exonerará al contribuyente de su obligación de declarar en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente orden."

Durante esta campaña son muchas las novedades que se van a encontrar, como por ejemplo el aumento en el nivel de ingresos para poder presentar la Renta o incluso la tributación de criptomonedas. A raíz de esto último se debe destacar que la AEAT cada vez cuenta con más datos de los movimientos de criptomonedas que realizas para saber si las estás declarando o no.

Imágenes | Elaboración propia

