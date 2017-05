Windows 10 S vs Chrome OS, cómo se comparan en servicios y aplicaciones

El día de ayer durante la conferencia #MicrosoftEDU fue finalmente anunciado Windows 10 S, la nueva iteración del sistema operativo insignia de la empresa, y con el que buscan sin duda competir con las Chromebooks de Google principalmente a nivel educativo, donde estas últimas se han hecho bastante populares.

Son muchas las interrogantes que nacen de este anuncio, ¿qué es exactamente Windows 10 S?, ¿qué puedo hacer con este sistema que no puedo hacer con otra versión de Windows 10?, y más importante aún ¿qué no me dejan hacer?. Al mismo tiempo comparemos cómo se planta el nuevo sistema de Microsoft frente a Chrome OS en lo que a los usuarios suele importarnos más que nada: servicios y aplicaciones.

¿Qué es Windows 10 S y cuáles son sus limitaciones?

Windows 10 S según el mismo Microsoft es una configuración específica del mismo Windows 10 Pro que ofrecerá una experiencia optimizada para seguridad y rendimiento. La forma ideal según los de Redmond para lograr esto ha sido bloquear la instalación de aplicaciones fuera de la Tienda de Windows, así planean evitar que el usuario instale malware consciente o inconscientemente.

Dependiendo de a quién le preguntes esto es una buena idea, un escudo para los usuarios que menos atención prestan y una buena capa de seguridad. Para otros es simplemente una soberana estupidez, especialmente porque con la Creators Update ya existe la opción para limitar la instalación de apps a las de la Tienda si así se desea, y de forma reversible.

Otra limitación que llega de la mano del argumento de la "seguridad y el rendimiento" es que Windows 10 S no te dejará cambiar el navegador por defecto a otro que no sea Microsoft Edge, y no solo eso, tampoco podrás cambiar el buscador de Edge a otro que no sea Bing.

Mucha suerte encontrando navegadores alternativos a Microsoft Edge en la Windows Store

Lo más gracioso es que lo más cercano a una defensa de esta decisión bastante limitante para el usuario, es que sí, podrás descargar otro navegador y ejecutarlo en Windows 10 S, pero como adivinaste, tiene que estar en la Tienda de Windows. Prueba buscar hoy Chrome, Firefox, Opera o cualquier cosa similar en la Windows Store y mira que pasa.

Además, supongamos que algún día uno de estos navegadores u otro alternativo aparezca en la Tienda de Windows. Igual no podríamos asignarlo como principal, lo que quiere decir que cada vez que hagamos click en un enlace desde cualquier lugar, se va a abrir directamente con Edge.

Se podría defender que estas limitaciones son buenas para un entorno educativo, pues si es la escuela la que proporciona los equipos, la administración querría mantener el mayor control posible sobre lo que se instala y lo que hacen los estudiantes. Pero la cuestión es que con Windows 10 ya se pueden establecer estas limitaciones.

No se puede evitar pensar que realmente es solo el beneficio para Microsoft de vender equipos a precios muy accesibles con la condición de que el usuario se quede bastante encerrado dentro de su ecosistema y mire poco afuera.

Chrome OS vs Windows 10 S

Aún no hemos podido probar Windows 10 S de forma oficial, pero si tenemos en cuenta que será exactamente el mismo Windows 10 que ya conocemos pero ejecutando únicamente aplicaciones de la Tienda, podemos inferir que funcionará bastante rápido y se sentirá muy ligero.

Después de todo, si actualmente tomas un portátil de muy pocos recursos, como alguno de los híbridos más baratos que apenas llegan a 200 euros, y te limitas a usar solo apps Modern, el rendimiento es muy bueno. Lamentablemente la cantidad de aplicaciones en la Windows Store sigue sin ser especialmente satisfactoria.

Es aquí donde Chrome OS le pasa absolutamente por encima a Windows 10 S: aplicaciones disponibles. Desde que las aplicaciones Android llegaron a las Chromebooks, sin duda también llegó el momento de tomarse más en serio al sistema de Google.

Guste a quien guste, en la Play Store hay infinidad más de aplicaciones que en la Tienda de Microsoft, a la que ni siquiera ha llegado Spotify (aparentemente aparecerá este verano). Esto incluye otros navegadores. Además, Chrome OS es básicamente Google Chrome hecho sistema operativo, esto quiere decir que tienes el poder de infinidad de aplicaciones web y extensiones. Extensiones de las que Microsoft Edge carece enormemente.

Sin embargo, las aplicaciones de Android en Chrome OS que ejecutas serán la versión móvil con sus consecuentes incomodidades al usar en un ordenador portátil. Además, en Chrome OS al igual que en Windows 10 S, no puedes ir a instalar apps fuera de las tiendas oficiales, la diferencia está en la cantidad de opciones, mucho mayor en Chrome OS.

Ambos sistemas están pensados para almacenar poco en local y depender de la nube. La única diferencia está entre los servicios de Drive de Google y los de OneDrive en Microsoft. Que tanto en planes de pago de almacenamiento como en prestaciones están bastante parejos.

Los dependientes de Microsoft Office van a tener sin duda una mejor opción en Windows 10 S, ya que todas las aplicaciones del suite de ofimática llegarán a la Tienda de Windows. App perfectamente optimizadas para ordenadores de escritorio y no para un smartphone o tablet. Además, Office 365 será gratis por un año para los usuarios de Windows 10 S.

Dependiendo de la óptica con la que se vea, la verdad es que ambos sistemas están bastante parejos en lo que ofrecen, especialmente por las necesidades que buscan cubrir, no están pensados para ser el ordenador de trabajo de un power user, sino para estudiantes y escuelas que buscan máquinas baratas para principalmente acceder a la web y editar documentos.

Quizás otro apartado donde Windows 10 S se destaca más es con su asistente virtual, Cortana. Google Now está evolucionando en Google Assistant, pero las Chromebooks no cuentan con esa función aún.

Donde quizás no tenga sentido Windows 10 S es en el mismo ordenador que lanzó Microsoft ayer. El Surface Laptop es una enorme máquina cuyo precio arranca en los 1149 euros con básicamente un Windows 10 mutilado.

En Xataka | Windows 10 S y la "ipadización" de la tecnología: todo lo que perdemos por más control y seguridad

En Genbeta | Windows 10 S no te dejará poner un navegador por defecto que no sea Edge