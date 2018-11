"7 minutos de terror": cómo seguir hoy el aterrizaje de Mars InSight en Marte

Por fin llegó el día. Después de recorrer 483 millones de kilómetros en un viaje que ha llevado casi siete meses, la misión InSight de la NASA hoy alcanzará la superficie de Marte.

Con esta misión, la NASA planea instalar un sismógrafo y un sensor técnico con los que descifrar lo que hay en el "interior profundo" de Marte. Gracias a esta tecnología será la primera vez que seamos capaces de escuchar los terremotos y analizar el funcionamiento interno del planeta rojo.

Entendiendo el "interior profundo" de Marte

También buscan analizar las variaciones de temperatura y la geodesia del planeta, algo que también ayudará a la hora de enviar una tripulación en un futuro. Es el primer aterrizaje en Marte desde el año 2012, momento en el que Curiosity llegó a Marte en busca de signos de vida.

No será una tarea fácil, y un mínimo error de cálculo puede tirar por tierra el trabajo de años. El momento más crítico llegará cuando InSight entre en la delgada atmósfera de Marte y después su aterrizaje.

It’s almost time! In less than 15 hours, I’ll plunge through the #Martian atmosphere. But before I do, my team tweaked my flight path one last time to ensure I’m on track for my #MarsLanding tomorrow. Read: https://t.co/6ekCBE2vUW pic.twitter.com/HiejIwCoHb — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

A estos momentos críticos, la NASA los llama los "siete minutos de terror". Precisamente, hace dos años veíamos como la sonda Schiapareli se estrellaba en Marte. Tras una investigación, se supo que fue por culpa de un "conflicto de información", ocasionando que el paracaídas y el escudo trasero se desplegaran antes de tiempo.

Esperemos que la misión de hoy corra mejor suerte, y desde este streaming de la NASA en YouTube (o desde la propia web) podremos ver en directo su entrada en el planeta rojo. A continuación podéis encontrar el horario en el que comenzará el streaming en diferentes países.

España : 20:00h

: 20:00h Chile : 17:00h

: 17:00h Argentina : 16:00h

: 16:00h México : 14:00h

: 14:00h Perú : 15:00h

: 15:00h Colombia: 15:00h

A esa hora comenzará un descenso que, si todo sale según lo planeado, terminará con un aterrizaje en una área plana bautizada como "Elysium Planitia". La NASA afirma que esta zona es el mayor "estacionamiento" del planeta.